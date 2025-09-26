Lärare i fritidshem på Engelbrektskolan F-6
2025-09-26
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Engelbrektskolan består av två skolenheter, Engelbrektskolan F-6 och Engelbrektskolan 7-9. Skolenheten F-6 består av 470 elever. Skolan har 4 tillhörande fritidsavdelningar med ca 280 inskrivna elever.
Skolan har ett tydligt fokus på elevernas lärande och höga förväntningar på såväl elevernas förmåga som på personalens arbete för att möjliggöra att eleverna lyckas. Skolkulturen präglas av höga ambitioner, professionalitet och yrkesstolthet. Det attraktiva läget med närhet till både centrum och grönområden, ger skolan stora möjligheter till aktiviteter utanför klassrummet/fritidsavdelningen som teater- och skolbiobesök och utflykter till skogen och andra idrottsanläggningar.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer ansvara för verksamheten i en av skolans fyra fritidsavdelningar.
Tillsammans skapar vi en varierad och trygg dag på fritidshemmet där elevernas kognitiva och sociala utveckling stimuleras. Du planerar, genomför och utvecklar elevernas tid på fritidshemmet tillsammans med drivande kollegor.
Under skoltid är du med och stöttar upp eleverna på lektionstid.
All personal på skolan är delaktiga i elevernas utveckling och vårt mål är att bedriva en verksamhet av god kvalitet som ger eleverna kunskap, trygghet och en stabil plattform inför fortsättningen i livet.
Övrig information
Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundlärarutbildning med behörighet att arbeta i fritidshem alternativt har fritidspedagogutbildning.
Vi söker en trygg och engagerad pedagog, som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Du har elevernas bästa i fokus.
Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är bra på att kommunicera med såväl barn som vuxna, du är tydlig, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och gillar utmaningar.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Kontakt
Viktoria Holmesten 033-357998
