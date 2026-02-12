Lärare i fritidshem
Stellatus startade år 2000 och är en Friskola i Karlstad. Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 6 och har två fritidshemsavdelningar.
Stellatus finns i en inspirerande miljö som vi använder i verksamheten och i vårt arbete på fritids och i skolan. Miljön skapar trygghet hos elever, föräldrar och för oss som jobbar på skolan. Vi arbetar utifrån ett fokus på hälsa, om elever och personal mår bra kan vi lära oss. Vi kallar det Be Healthy. Vi tycker också det är viktigt att se alla barn under hela dagen, våra verksamheter, skola och fritidshem hör ihop.
Vi söker en lärare i fritidshem till en av våra fritidsavdelningar. Vi söker dig som är engagerad i fritidshemmets olika arbetsuppgifter och vill utveckla verksamheten utifrån behov och intressen i barngruppen.
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats där vi sätter stort värde på bemötande mot varandra och goda och likvärdiga inlärningsmiljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta på fritids samt att planera, utvärdera och utveckla fritids verksamhet och rastaktiviteter. För detta finns enskild och gemensam planeringstid.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med provanställning om 80 % med provanställning. Sökanden till tjänsterna ska ha relevant utbildning och erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer att påbörja vår rekrytering innan sista ansökningsdatum.
Tillträde till tjänsten är 2026-04-13 eller tidigare enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ledigajobb@stellatus.com
Henrik Sjöstedt henrik.sjostedt@stellatus.com 0700929424
