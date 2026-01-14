Lärare i fritidshem
2026-01-14
Östra Torpskolan är beläget i Lyckeby och är en tvåparallellig skola med ca 260 elever.
Östra Torpskolan är beläget i Lyckeby och är en tvåparallellig skola med ca 260 elever.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp en pedagogisk verksamhet som utgår från styrdokumenten och elevernas behov. Du skapar en trygg och stimulerande miljö där eleverna får möjlighet att utveckla sociala, kreativa och praktiska förmågor. I rollen ingår att organisera aktiviteter både inomhus och utomhus, samt att anpassa verksamheten utifrån olika åldrar och förutsättningar. Du samarbetar nära med kollegor i arbetslaget och deltar i gemensamma planeringar, utvecklingsarbete och möten. Arbetet innebär också att bygga goda relationer med elever och vårdnadshavare, samt att bidra till skolans värdegrundsarbete. Du kommer främst att arbeta på vårt fritidshem för vår förskoleklass men även arbete på "Storfritids" (ålder 7-12) förekommer då vi samarbetar runt öppningar och stängningar. Samverkan i form av utelek och rörelse, både lektionstid och på raster med förskoleklass förekommer under skoldagen. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem.
Du behöver visa upp giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
