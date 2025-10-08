Lärare i fritidshem
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Var med och forma ett helt samhälle med nästa generation i fokus. Jens Billeskolan ligger i Billesholm med närhet till skog och stora gröna ytor som uppmuntrar till lek och rörelse. Jens Billeskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem, med cirka 500 elever. Här möts elever och personal i olika åldrar med olika bakgrund och tillsammans formar vi elevernas kunskapsresa. Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att delta i en rad olika friluftsaktiviteter samt läger i skog och mark under sin grundskoletid.
Vi arbetar för att alla elever ska ha en god kunskapsprogression under sin skoltid på Jens Billeskolan. Vi arbetar för och med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i tillgängliga lärmiljöer.
Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att hitta sin plats för lärande med god studiero och därmed även känna sig trygga och trivas på vår skola. Vi arbetar för ett aktivt värdegrundsarbete där elevernas välmående står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en meningsfull och rolig vardag för våra elever? Jens Billeskolan söker nu en driven, glad och positiv lärare mot fritidshem. Hos oss får du chansen att vara med och utveckla vårt arbete med trygga raster och styrda fritidsaktiviteter i kombination med den fria leken.
Det är viktigt att du har god pedagogisk kunskap och förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Du använder dig av ett lågaffektivt bemötande och klarar av att möta ett brett spektra av behov hos dina elever. Som person är du samarbetsvillig, prestigelös och flexibel. Du hittar balansen mellan att med hög energi och glädje även kunna arbeta med struktur och tydliga gränsdragningar.
Under skoldagen är ditt arbete riktat mot rasterna för F-6 och under vissa lektioner kopplad till en eller flera årskurser, samt egen och gemensam planering utifrån uppdrag och ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarexamen med inriktning mot fritidshem
* Ser möjligheter och lösningar i vardagen och har ett elevfokus i allt du gör
* Vill vara i elevgruppen, skapa roliga raster och bidra till en meningsfull verksamhet och trygga miljöer
* Vill vara med och driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor
* Är initiativrik och har ett positivt förhållningssätt
* Har förmåga att leda kollegor i utvecklingsarbete och bidra till ett lärande arbetslag
* Skapar förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare.
Vi fäster stor vikt vid en god samarbetsförmåga med kollegor inom fritidsverksamheten, skolverksamheten och ledningen.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivare Bjuvs kommun
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan
Rektor
Sandra Stålbert sandra.stalbert@bjuv.se
