Lärare i förskoleklass och fritidshem

2026-01-05
Vi söker dig som vill bli vår nya kollega på Västanåskolan. Det är ett vikariat, då vi har en kollega som nu går på föräldraledighet t.o.m Feb -27.
50% lärare i förskoleklass och 50% lärare i fritidshem. Vi är en liten skola med ca 45 elever i F-6. Skolan är belägen med fin natur runt husknuten som också är en del av vår filosofi där naturen och bygden vävs in i undervisningen. I rollen som lärare i förskoleklass kommer du I klassrummet att skapa en trygg lärandemiljö som genomsyras av en god studiero och där man visar varandra respekt i både ord och handling. Du arbetar medvetet för att få goda relationer till eleverna för att nå hög måluppfyllelse. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med övriga kollegor. Du ingår i ett arbetslag med totalt fem lärare och två resurser. Som lärare i fritidshemmet arbetar du tillsammans med ytterligare en pedagog delar av tiden.
Vi tror att du vill utvecklas med framåtanda och bidra med nyfikenhet och professionalism, du är driven, flexibel och ansvarsfull som person.
