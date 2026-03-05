Lärare i engelska
2026-03-05
Vasaskolan är en kommunal högstadieskola. Skolan arbetar med tvålärarskap vilket innebär att det oftast är 2 pedagoger i klassrummet. Skolan ligger centralt i Hedemora och har idag drygt 500 elever när anpassad skola räknas in.
I Hedemora kommun är alla medarbetare engagerade i att arbeta utifrån värdegrunden KRAM. KRAM står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod. Dessa värdegrundsprinciper integreras i medarbetarens årliga enkätundersökningar, samt används som grund för medarbetar- och lönesamtal.
Bildningsförvaltningen söker en lärare i engelska. I Vasaskolan arbetar vi med ett tvålärarskap vilket innebär att lärarna arbetar parvis med planering och genomförande av undervisningen.
Tvålärarskapet innebär att två lärare arbetar tillsammans med att planera-, genomföra - och utvärdera undervisningen. Tvålärarskapet är en styrka och medger ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till b.la. gruppindelning i olika aktiviteter, arbete med anpassningar eller tillfälle till utmaningar för de som behöver. Arbetet med bedömningar och betygssättning underlättas i tvålärarskapet.
Ta chansen att få arbeta tillsammans med en kollega i ett tvålärarskap. Vi söker nu en lärare som ska undervisa tillsammans med en legitimerad kollega i engelska.
För att minska mängden administrativt arbete för pedagogerna så har Vasaskolan en mentor för vare årskurs. mentorn arbetar bl.a. med elevkontakter och kontakter med vårdnadshavare, deltar i möten och stödjer arbetslaget. Som medarbetare i vårt positiva gäng, så erbjuder vi dig ett varierande och intressant arbete. Du deltar i att utveckla, trygghet, stimulans och studiero bland våra elever. Du ges återkommande kompetensutveckling samt medverkar i ett kollegialt lärande.
Är du behörig i annat ämne finns möjlighet till heltid.
I Hedemora kommun har vi friskvårdsbidrag. För övriga förmåner se:https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
* Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska på högstadiet.
* Du har goda kunskaper om läroplanen och ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare/gode män och kollegor.
* Du har lätt för att samarbeta och ett genuint engagemang för att se varje elevs möjligheter och utvecklingspotential.
* Du ser varje elev som en individ och arbetar aktivt för att ge alla elever de förutsättningar de behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor.
* Du har ett intresse för kollegialt arbete och bidrar med en positiv elevsyn samt ett engagemang som motiverar och stimulerar elevernas lärande.
Vi rekryterar fortlöpande, sök gärna redan idag!
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står förKundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
