Lärare i engelska 50%
Alingsås Yrkesgymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Alingsås Visa alla gymnasielärarjobb i Alingsås
2026-01-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås Yrkesgymnasium AB i Alingsås
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till förlängning eller vidareanställning
Omfattning: 50 %
Arbetstid: Måndag, tisdag och onsdag
Tillträde: Omgående
Placeringsort: Alingsås
Ditt uppdrag
Alingsås Yrkesgymnasium söker nu en engagerad lärare i engelska till våra yrkesprogram. Anställningen är på 50 % och förlagd till måndag-onsdag.
Du kommer att undervisa och handleda elever inom den gymnasiegemensamma kursen engelska. Tillsammans med kollegor ingår du i ett arbetslag bestående av både ämneslärare och yrkeslärare. Vi ser dig som en viktig del i skolans utvecklingsarbete, där undervisningen kopplas nära elevernas framtida yrkesliv.
Utöver undervisning kan mentorskap och andra gemensamma uppgifter ingå, i likhet med övriga lärare på skolan.
Om skolan
Alingsås Yrkesgymnasium är en växande skola med cirka 90 elever inom programmen Frisör samt Fordon och transport. Vi erbjuder yrkesutbildningar där teori och praktik kombineras - både på skolan och ute på arbetsplatser.
Vår undervisning präglas av närhet, flexibilitet och praktiskt lärande. Det kollegiala samarbetet är starkt och vi arbetar nära varandra mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss möter du elever med stor kreativitet och ett tydligt fokus på arbetslivet.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad gymnasielärare i engelska
har god förmåga att möta elever utifrån deras olika förutsättningar
är trygg, tydlig och relationsskapande i ditt ledarskap
delar skolans värdegrund och vill arbeta elevnära
Meriterande:
behörighet i fler ämnen
erfarenhet av undervisning på yrkesprogram
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett nära och engagerat kollegium
En liten skola med korta beslutsvägar
Motiverade elever på väg mot arbetslivet
Genom att arbeta hos oss bidrar du till att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier och framtida yrken.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Ferieanställning, fast månadslön
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Rektor
0720-041129 Shadi@alingsasyg.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: Shadi@alingsasyg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Yrkesgymnasium AB
(org.nr 556729-0548), http://www.alingsasyg.se
Smålandsgatan 4 (visa karta
)
441 57 ALINGSÅS Jobbnummer
9699357