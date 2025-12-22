Lärare i ekonomi
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Gymnasielärare i Ekonomi till Drottning Blankas Gymnasieskola i Kristianstad
Ditt uppdrag
Vi tror att en framgångsfaktor är att lärare ska få vara lärare och på vår skola får du vara just det. Vi har heltidsmentorer som ansvarar för det sociala, kontakter med vårdnadshavare, föräldramöten och utvecklingssamtal. Du som lärare kan ha fullt fokus på det pedagogiska uppdraget och en pedagogisk relation till eleverna. Det viktigaste för oss är att du bryr dig om eleverna och vill att de ska nå så långt det bara går.
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på 60% för undervisning i Företagsekonomi 1 och 2, juridik och marknadsföring. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom företagsekonomi, juridik och marknadsföring. Vi söker dig med stort engagemang för lärande och att utveckla elevernas kunskap. Du är trygg i din lärarroll och du delar gärna med dig av framgångsstrategier till andra. Det är viktigt att du gillar att samarbeta och att du tar ansvar för det pedagogiska uppdraget.
Är du i slutet av din utbildning så är även det intressant.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Vårt Ekonomiprogram med profilen Management har samarbete med HIM i Montreux som är en av Europas mest kända skolor inom Management i Schweiz.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Lilius på asa.lilius@dbgy.se
För fackliga frågor kontakta skolans fackliga ombud Jenny Comstedt, Sveriges Lärare Academedia 0760-311324
