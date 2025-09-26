Lärare fritidshem till Åsaskolan
Kungsbacka Kommun / Pedagogjobb / Kungsbacka Visa alla pedagogjobb i Kungsbacka
Vill du erbjuda våra barn och elever ett helhetsperspektiv där det livslånga lärandet genomsyrar vardagen, från förskola till student? Då tror vi att vi är arbetsgivaren för dig!
Rollen som lärare hos oss
Som lärare i fritidshem arbetar du tillsammans med dina kollegor för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö där eleverna får möjlighet att utforska, leka och växa - både socialt och kunskapsmässigt.
Du är en viktig del av skolans helhet och bidrar till att varje elev får en meningsfull och lärorik fritid.
I din roll är du med och formar en dela-kultur, där ansvar, inspiration, samarbete och stöd är centrala värden. Du planerar och genomför aktiviteter som utgår från elevernas behov, intressen och rätt till inflytande. Genom ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och skolans övriga personal skapar du förutsättningar för att varje elev ska känna sig sedd, hörd och inkluderad.
Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. På det sättet skapar vi en stark kultur som möjliggör att du kan bli ditt bästa jag och även göra andra till sitt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare i fritidshem.
Det är meriterande om du har:
- behörighet i musik och/eller bild.
Läs gärna mer om oss
https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/asaskolan
https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 19 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Ann-Sofie Mellerot, rektor 0300-833702 Jobbnummer
9528418