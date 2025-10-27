Lärare fritidshem, Spannarps skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Spannarps skola, en liten F-3-enhet som ligger i Himle och tillsammans med Ankarskolan bildar ett upptagningsområde i sydvästra Varberg.
Skolorna har under de senaste åren valt att satsa på ett formativt arbetssätt med ett kollegialt samarbete i fokus.
I det dagliga arbetet fokuserar lärarna på tydlighet och struktur i undervisningen och kommunicerar/informerar via digitala plattformar.
Tillsammans med eleverna arbetar vi på skolan med att stärka den inre motivationen och ett med åldern ökat ansvarstagande. I vår utvecklingsplan finns en ambition att möta framtiden genom fortsatt undervisningsutveckling för att nå vår vision; att vara en skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin självkänsla, finna sin inre motivation och lära sig ansvarstagande för det egna lärandet och sina egna handlingar.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett litet arbetslag och tillsammans med dina kollegor kommer du utveckla, planera och bedriva undervisning på Spannarps skola. Under skoldagen kan du komma att arbeta med undervisning i ett ämne du är behörig i alternativt som elevstöd.
Du kommer att arbeta med att elever utvecklas och lär under hela dagen och du utmanar lärandet hos varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Du tar ansvar för att fritidshemmet förebygger ohälsa hos elever genom skapande, rörelse, lek, rekreation och vila.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation för lärare fritidshem med behörighet i ämnet idrott/bild.
Vi söker en engagerad lärare fritidshem med erfarenhet av att arbeta med elever i yngre skolåldern. Du ska kunna driva fritidshemmets verksamhet, tillsammans med kollegor utifrån läroplanen mål och intentioner.
Som person har du god samarbetsförmåga och föredrar teamarbete framför egenarbete. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du arbetar utifrån gruppens olika behov och ser elevernas möjligheter i första hand.
Erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning, diabetes, NPF, expressiv språkstörning är meriterande. Vi söker dig som visar stort engagemang i arbetet och som kan vare en trygg förebild.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
