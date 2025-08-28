Lärare fritidshem Fyllingeskolans fritidshem
Fyllingeskolan är en F-3 skola, helt nybyggd startade vi upp den i augusti 2023.
Vi erbjuder barnen en varm och trygg miljö i en skola anpassad för nya tidens lärande. I samarbete med hemmen arbetar vi med individuella mål, dokumentation och uppföljning för att utveckla barnens kunskaper och sociala förmågor.
Vi har en fantastisk utemiljö som erbjuder en rik variation av lek-rörelse och sport, anpassad för yngre skolelever.
Vi har en öppen, rak och stödjande kommunikation där arbetet genomsyras av glädje, inflytande och ansvar.
Vi lär av varandras erfarenheter och olikheter.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Fyllingeskolan söker dig som tillsammans med oss vill vara med och bidra till att våra elever upplever glädje, meningsfullhet och trygghet i det dagliga arbetet i fritidshemmet. Fritidshemmets kapitel i vår läroplan sätter inriktningen för innehållet när du planerar, men som pedagog hos oss har du stor frihet att locka fram elevernas bästa genom kreativitet och gärna använda och utveckla deras estetiska uttrycksformer. Du bör ha stort intresse för, och vilja utveckla utomhusverksamheten, liksom att arbeta pedagogiskt i klasser under förmiddagtid.
För att trivas i rollen så behöver du ha goda ledaregenskaper och förmåga att ge elever inflytande samt se till individuella behov. Samtidigt är du nyfiken på och prövar, tillsammans med dina kollegor och elever, nya vägar för att skapa hög kvalitet i undervisningen. Du är en person som sätter verksamheten med eleverna främst och ser möjligheter utifrån givna förutsättningar. Du har en energi som du vill dela med dig av och du vill inspirera andra. Du får gärna ha nära till skratt, likaväl som du är ytterst seriös gällande elevernas sociala utveckling.
Som lärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för att planera och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument. Elevdemokrati, planering - genomförande och utvärdering är de områden vi för tillfället arbetar mer intensivt för att utveckla. Vi ser det som helt centralt att du är en person som vill samverka och arbeta i team. Arbetsuppgifterna varierar, vilket ger ett omväxlande och utmanande arbete, samtidigt som arbetet ställer krav på både kompetens och flexibilitet som personliga egenskaper hos dig.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta i förskoleklass och fritidshem. Du har utbildning som lärare inriktning fritidshem, grundskollärare F-3 eller förskollärare med behörighet i förskoleklass
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
