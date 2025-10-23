Lärare F-3 till Tenhultsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2025-10-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som vill utveckla elevernas förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva samt förbereda dem för livet och framtiden. Genom kunskap och kreativitet inspirerar du dina elever till ett lustfyllt lärande, att ta ansvar och att utvecklas.
Vi söker en ny kollega till årskurs 3. Du kommer att tillhöra ett arbetslag som tillsammans ansvarar för undervisningen i en årskurs med fyra klasser. I arbetslaget finns erfarna kollegor. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, i enlighet med läroplan och övriga styrdokument.
Välkommen till oss
Hos oss på Tenhults skolområde arbetar vi tillsammans för att utveckla självständiga, trygga och ansvarstagande individer. Tenhultsskolan ligger ca 15 km från Jönköpings centrum med goda kommunikationer och med naturen runt hörnet. Vårt skolområde strävar efter att skapa en tillgänglig och digitaliserad utbildning för alla våra elever. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vår vision är "en skola där glädje, trygghet och lustfyllt lärande ger oss alla framtidstro".https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/tenhultsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är behörig och har lärarlegitimation för att undervisa i åk F-3 eller är i slutet av din utbildning. Du är väl förtrogen med läroplanen och du är trygg i din roll som lärare och de uppgifter som ingår i läraryrket. Du ser styrkan i att arbeta i ett arbetslag och du är en tydlig ledare. Du strävar efter att utveckla varje elevs förmågor, kunskapsmässigt och socialt, och du är en person som finns till för alla elever på skolan. Du har god förmåga att skapa relationer till elever samt har ett inkluderande förhållningssätt.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare F-3.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Gunilla Cedervall, biträdande rektor 036-107336 Jobbnummer
9570248