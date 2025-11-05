Lärare F-3, Ljungarumsskolan F-6
2025-11-05
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker en ny kollega till vårt arbetslag F-3 på Ljungarumsskolan. Som lärare på lågstadiet hos oss arbetar du i ett arbetslag tillsammans med dina kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att planera och genomföra undervisning samt att dokumentera och följa upp elevernas undervisning. Tillsammans i arbetslaget kartlägger och analyserar ni elevernas kunskaper för att på bästa sätt utveckla undervisningen utifrån elevernas behov.
Vill du vara med och utveckla undervisningen i förskoleklassen till åk 3 är det här jobbet för dig. Vi söker någon som tycker om att ta egna initiativ, har lätt för att samarbeta och har god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Välkommen till oss
Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3. Sammanlagt har Ljungarums skolområde cirka 350 elever och personalen består av cirka 60 personer. På Ljungarumsskolan går det cirka 250 elever i åk F-6. På Ljungarumsskolan F-6 finns också en särskild verksamhet i form av kommunikationsklasser.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskolaanpassadgrundskolaochfritidshem/grundskolorochanpassadegrundskolorao/ljungarumsskolanf6.4.74fef9ab15548f0b8002667.htmlhttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation för F-3. Även du som är i slutskedet av din lärarutbildning och ännu inte erhållit din legitimation är välkommen att söka.
Du är väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du en god ledare i klassrummet, samt ser helheten i verksamheten och bidrar aktivt till dess utveckling.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift, har grundläggande IT-kunskaper samt har god vana att dokumentera och analysera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför att vi anställer nya medarbetare i lärartjänster, är det viktigt att säkerställa att lärarlegitimationen är giltig. Vi ber därför dig som söker tjänsten att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som F-3 lärare på Ljungarumsskolan F-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
