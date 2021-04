Lärare åk 4 - Kunskapsskolan I Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Borlänge

Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskolelärarjobb / Borlänge2021-04-14På Kunskapsskolan arbetar vi för att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de både ska klara av sina mål och framtida studier. I det här arbetet krävs duktiga och engagerade pedagoger och medarbetare, men också ett bra ledarskap. Vill du vara med och bidra till att våra elever och vår verksamhet utvecklas?Vi anser att det är viktigt att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor som behövs för att stå starka i en föränderlig värld. För att lyckas med detta arbetar alla våra skolor efter en pedagogisk modell som fokuserar på varje elev och är personligt utformat.Nu söker vi legitimerade lärare med behörighet i främst svenska och so för åk 4-5.2021-04-14Vi söker legitimerade lärare i ett eller flera ämnen för årskurserna 4-5, i första hand svenska och so. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra pedagoger inom ditt ämne.Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever. Du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp och handleder dem.Vårt mål är att varje elev ska nå längre än han eller hon själv trodde var möjligt.På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i arbetslag och ämneslag att planera arbetet. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.För att underlätta för dig i ditt arbete samt frigöra tid så har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.ARBETSPLATSENKunskapsskolan Borlänge är en grundskola årskurs 4-9. Skolan har idag cirka 420 elever. Skolan startade 2012 i och ligger centralt och vackert vid Dalälvens strand.Kunskapsskolan Borlänge erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!Som sökande ska du vara legitimerad lärare i ett eller flera ämnen och väl förtrogen med LGR -11 och formativ bedömning.KVALIFIKATIONER SOM ÄR MERITERANDEVi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning i årkurserna 4-6. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.Om KunskapsskolanKunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.Tillsvidare/vikariatHeltid/deltidRektor Carolina Browall, 073 337 02 57 , carolina.browall@kunskapsskolan.se Ansökan sker via länk nedan senast den 15/5 2021För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samt intyg och betyg.Om du har frågor - ring kontaktpersonen för den aktuella befattningen.Mer information på www.kunskapsskolan.se Kunskapsskolan, Mjälgavägen 47, BorlängeVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-15Kunskapsskolan i Sverige AB5690159