Lärare 4-6 till Fagerslättsskolan
2026-01-20
Är du är en engagerad lärare som drivs av att se elever växa.
Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Som lärare på mellanstadiet ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen tillsammans med din närmsta kollegor. I detta ingår att designa undervisningen så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar och ges möjlighet att utvecklas och lära.
På fagerslättsskolan går idag 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här erbjuds du erfarna och behöriga kollegor både inom grundskolan och i fritidshemmet. I uppdraget ingår att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ingår i ett arbetslag där du förväntas bidra till hela skolans utveckling. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med stöd från erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling. Vi är en skola med fokus på kvalitet och elevens bästa.
Välkommen till oss
Fagerslättsskolan är en nybyggd F-6 skola belägen på Huskvarnas höjder. På Fagerslättsskolan skapar all personal tillsammans en helhetssyn för elevens dag. Vi har ett gemensamt ansvar för våra elever på Fagerslättsskolans skolområde. I närmiljön har vi goda tillgångar till skog och mark som vi kan utnyttja i undervisning, lek och rekreation.
Hos oss är relationen bärande och viktig i arbetet med elever och vårdnadshavare.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/fagerslattsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation för undervisning i årskurs 4-6, med bred ämnesbehörighet. Du har behörighet att undervisa i svenska och god kännedom om grundskolans uppdrag samt dess styrdokument. Vi ser att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt grundläggande IT-kunskaper som stödjer din undervisning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning och arbete som klasslärare på mellanstadiet. Vi ser gärna att du har behörighet och erfarenhet av att undervisa i svenska. Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll, med förmåga att skapa goda relationer. Du har ett tydligt och engagerande ledarskap, är strukturerad i ditt arbetssätt och har god pedagogisk insikt. Dessutom har du en helhetssyn på elevernas utveckling och lärande, där du ser varje individs behov i ett större sammanhang.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare 4-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
