Långtidsvikariat
2025-10-02
Vi söker en barnskötare som ska jobba som vikarie på en yngre barns avdelning på en av våra förskolor. Hos oss arbetar du i en tydlig organisation, där barnens bästa är i fokus och där vi har framtagna gemensamma ställningstaganden hur vi tolkar vår läroplan, hur vi arbetar i lärmiljöer och vilket förhållningssätt som gäller på förskolan. Butaland förskolor har ett medvetet reflekterande arbetssätt och en organisation som understöder det. Du kommer att vara i reflektion med kollegor på avdelning, på den egna förskolan samt övriga förskolor i enheten.
Du lägger vikt vid att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Som barnskötare kommer du att bidra till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorg, lek och undervisning bildar en helhet där det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Vi söker dig som talar bra engelska och kommer även ha en enklare undervisning på engelska med små barn, samtala dagligen engelska språket med barnen och vårdnadshavarna. Förskolan är en svensk-engelsk förskola och det är viktigt att kunna kommunicera även på både språk. Så ansöker du
