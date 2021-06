Läkemedelskonsulent / Produktspecialist - Aureum Life investments AB - Säljarjobb i Huddinge

Prenumerera på nya jobb hos Aureum Life investments AB

Aureum Life investments AB / Säljarjobb / Huddinge2021-06-27Aureum Pharma söker nu Läkemedelskonsulent / ProduktspecialistTillsvidare, heltid Tillträde enligt överenskommelse. Hög lön: från 50 000 kr, fast månadslön.2021-06-27Arbetet handlar om att informera om företagets produkter. Du kommer själv planerara din tid och bokar in möten med läkare, sjukvårdspersonal och farmaceuter på sjukhus, vårdcentraler, privatpraktiker och apotek.Vi ser även att du har vana av att arrangera events och informationsmöten för att skapa relationer.Forskning:Under 2021 - 2022 så är flera förstudier inplanerade att genomföras, det är först och främst farmakologiska studier där i det ska kartläggas vidare hur framtida mer omfattande forskning och studier ska komma att genomföras för bla läkemedelsregistreringar av cannabisbaserade kandidater för behandling av svårbehandlad smärta.Du som söker tjänsten är apotekare, receptarie, kemiingenjörer eller biolog eller att du har arbetat inom vårdsektornDu vill arbeta med medicinsk cannabisDu pratar och skriver bra svenska och engelskaDu är självgående och trivs att arbeta i teamDu är kommunikativ och glad på jobbet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Våra förväntningar på dig:Du bidrar till laget med dina kunskaper och erfarenheter och presterar som bäst när det är full fart på jobbet. Du lär dig av dina kollegor, tar egna initiativ och är engagerad. För att passa in i teamet är du en lagspelare, men klarar av att fatta egna beslut och ta egna initiativ. Givetvis tycker du också att det är spännande att arbeta med medicinsk cannabis som ny behandlingsmetod istället för opiaterVårt löfte till dig:Du kommer att utvecklas tillsammans med dina kollegor i ett ungt och dynamiskt företag. Vi uppskattar dina initiativ och lyssnar på alla konstruktiva förslag.Vi satsar mycket på kompetensutveckling och erbjuder regelbundet fortbildning.I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så välkommen in med din ansökan redan idag.Vi kallar till intervjuer och samtal löpande under annonseringstiden, så skicka in din ansökan redan idag. Om du vill veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig.Aureum Life- Det första svenska Cannabisbolaget:Aureum Pharma AB ingår i Aureum Life koncernen som arbetar kliniskt med medicinsk cannabis i så väl Sverige som i Europa. Ägare och ledningsgrupp har omfattande erfarenheter och kunskap vad det gäller cannabis för användning farmakologiskt.Man arbetar enligt principen från frö till patient.Läs mer om Aureum Life: https://aureumlife.se/karriar Skicka in ditt personliga brev och CV till oss: https://aureumlife.se/kontakta-oss alternativt till: work@aureumlife.se Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-07-27Aureum Life investments ABSjödalsvägen 11 7TR14147 Huddinge5832063