Läkarassistenter till Sollefteå Hälsocentral, Sommar 2026
2025-11-01
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen i Sollefteå är en av de fem hälsocentralerna i Verksamhetsområdet Primärvård Sollefteå/Kramfors och är den näst största hälsocentralen inom Region Västernorrland. Vid Hälsocentralen Sollefteå är vi är ett team på cirka 35 medarbetare med många olika kompetenser inom hälso-och sjukvård. Vi arbetar dagligen för att hjälpa invånarna på orten och tillsammans strävar vi mot att uppnå vår vision om "liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland".
Vi kan erbjuda ett lärorikt jobb med ett härligt medarbetargäng samt goda möjligheter till stimulans där du får nyttja dina kunskaper och utvecklas i din yrkesroll.
Vi söker nu två läkarassistenter till vår verksamhet inför sommaren 2026. Tjänsten avser vikariat på heltid med tillträde 2026-06-16 till 2026-08-08.
I rollen som läkarassistent kan uppgifterna vara varierande och dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara
Såromläggning
Kateterdragning/provtagning
Utifrån din kompetens bedöma egna patienter med stöd av handledare
Som läkarassistent hos oss får du en god introduktion och har tillgång till adekvat handledning. Och din roll är att bidra med dina kunskaper för att avlasta vår läkar- och sköterskemottagning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Du bör ha klarat av minst termin 7 på läkarprogrammet till sommaren 2026
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i Cosmic
Har praktiserat in primärvården
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Initiativtagande
Omdöme
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Joel Hellgren +4662019062 Jobbnummer
9584218