Lagertekniker söks i Norrköping
2025-12-08
Gillar du att kombinera praktiskt arbete med tekniska utmaningar? Då kan vi ha jobbat för dig. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att övervaka och hantera det delvis automatiserade lagret på vår kunds nya fabrik.
Det innebär att du kommer att arbeta med maskiner för packning och programmera dem enligt gällande packningsordning, samtidigt som du hanterar system för att uppdatera lagersaldon och utfärda leveransbeställningar.
Tjänsten är på heltid och i 2 och 3 skift..
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Delta i felsökning och funktionskontroller av maskiner.
• Utföra rengöring av maskiner och linor.
• Aktivt delta i förbättringsarbetet på arbetsplatsen.
• Ha hög närvaro och vara en nyckelperson under sommarjobbet.
• Bidra med din handlingskraft, öppenhet och helhetssyn för att upprätthålla effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är driven och har en stark vilja att lära dig.
• Har goda IT-kunskaper.
• Industriell utbildning är önskvärd men inte ett krav.
• Gillar att arbeta både självständigt och i team.
• Är noggrann och ansvarsfull.
• Att se möjligheter och hitta lösningar.
• Erfarenhet av industrimiljö inom produktion, lager eller tillverkning är ett plus men inte ett krav.
• Truckkort är krav.
Vi erbjuder:
• Ett spännande och utmanande sommarjobb i en modern och innovativ miljö.
• Möjlighet att lära dig mer om lagerhantering och automationsteknik.
• Ett trevligt och sammansvetsat team.
• En god arbetsmiljö med schyssta villkor.
Om du känner att detta låter som en passande utmaning för dig, tveka inte att skicka in din ansökan!
