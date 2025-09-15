Lagerpersonal till Speed
Speed Group AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-09-15
Just nu söker vi lagermedarbetare som kan arbeta på vårt interna lager i Viared och hos någon av våra externa kunder!
Vi söker personal för heltid med omgående start!
Om tjänsten
Du som ansöker måste vara flexibel på arbetstider och kunna arbeta heltid måndag till fredag, framförallt 2-skift.
Om uppdraget
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Plock och pack
• Lossning och lastning av containers
• Sortering
• Inleverans
• TruckkörningOm företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed Competence, ett bolag inom Speed Group. I detta fall kommer du primärt att arbeta hos vår interna kund Speed Logistics, dvs. inom vår egen lagerverksamhet, men kan vid behov bokas ut till våra externa kunder.
För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed Competence är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed Group. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda. Välkommen till oss på Speed!
Om digKvalifikationer
• Flexibel på arbetstider och arbetsplats
• God kunskap i svenska, både i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Truckkort A + B
• Lagererfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Ta chansen att bli en del av vårt team på Speed - ansök redan idag!Så ansöker du
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20 minuter. Du behöver svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen.
Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet.
Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju.
Vi återkopplar inte ytterligare till alla kandidater, utan kontaktar dig enbart om vi bedömer att din profil matchar vårt behov.
Urval sker löpande och platserna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag, så missa inte chansen att blir en del av vårt team på Speed - ansök redan idag via annonsens ansök-knapp!
Välkommen till Speed!
Sökord: Truckförare, Truckkörning, Truckkort, Lagerarbetare, Lagerpersonal, Lagermedarbetare, Plock och pack, Plock-och-packare, Lager, Lagerarbete, Logistik, Terminalarbetare, Lagerjobb Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Edin Selimovic edin.selimovic@speedgroup.se Jobbnummer
9508712