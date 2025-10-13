Lagermedarbetare Heltid - Stigamo
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-10-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping
, Nässjö
, Gnosjö
, Falköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Plocka och registrera order
Lagra in i system (Auto)
Hantera avvikelser och systemvarningar (IMS m.fl.)
Ta mer ansvar i den dagliga driften
Arbetstider 07-16
Måndag-fredag
Kvalifikationer Är noggrann men trivs med ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift) - då du kommer att arbeta med system och mejl
Har grundläggande kunskaper i engelska
Truckkort A1-A4
Meriterande Lagererfarenhet
Körkort och bil
Vi erbjuder Flexibel löneutbetalning via Cappy - möjlighet att ta ut delar av intjänad lön när du vill
Utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik
En arbetsplats med tempo, ansvar och möjlighet att växa
Din profil
Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra till en smidig lagerdrift och samtidigt är prestigelös nog att hugga i där det behövs. Du är strukturerad, lösningsorienterad och ser till att jobbet blir gjort.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Maja Risberg maja.risberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9554776