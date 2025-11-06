Lagermedarbetare Extra Kväll
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en noggrann lagermedarbetare som vill jobba extra kvällar och bidra till ett smidigt paketflöde i Göteborg.
Om rollen
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med sortering och hantering av paket på terminalen. Arbetet sker kvällstid på vardagar och består huvudsakligen av:
Lyft och placering av paket på rullband
Sortering och organisering av försändelser
Kontroll av märkning och skick på paket
Hålla ordning och struktur på arbetsytan
Detta är ett fysiskt och självständigt arbete där du har en viktig roll i att se till att paketflödet rullar på smidigt under kvällar.
För denna tjänst gäller
Alla punkter nedan är KRAV för denna tjänst.
Kan jobba minst 3 gånger i veckan från kl 12:00.
Annan huvudsaklig sysselsättning minst 50% - bifoga studieintyg eller arbetsintyg i din ansökan (timanställning eller behovsanställning räknas inte).
Behärskar svenska språket flytande i tal och skrift
Minst 18 år
Belastningsregistret ska vara utan anmärkning.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, noggrann och trivs med fysiskt arbete. Du gillar att jobba i tempo, samarbeta med andra och bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Eftersom detta är en extraanställning ska du ha en annan huvudsaklig sysselsättning - exempelvis studier eller ett annat deltidsjobb.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
Anställning och villkor
Du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup Väst och arbetar ute hos kund. Tjänsten är ett extrajobb kvällstid, vilket passar dig som vill arbeta vid behov utöver din ordinarie sysselsättning. Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag - vi vill att du ska känna dig trygg i din anställning. Du har dessutom en dedikerad konsultchef som finns där för att stötta dig i din utveckling och trivsel.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i norr.Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Carl SahlströmKonsultchef, OnePartnerGroup Väst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Carl Sahlström carl.sahlstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9591744