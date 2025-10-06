Lagermedarbetare deltid, Borlänge
ICA Sverige AB (Borlänge) / Lagerjobb / Borlänge Visa alla lagerjobb i Borlänge
2025-10-06
Rollen är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner. Tillsammans med ditt team ser du till att alltid ge våra butiker service i världsklass. Arbetstiderna kan variera över dygnets alla timmar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning under 6 månader på deltid. Arbetstiderna varierar under året, du arbetar mer vissa perioder exempelvis under sommaren och är helt schemaledig andra perioder. Går därför bra att kombinera med andra säsongsarbeten.
Är du den vi söker?
• Du trivs i ett fysiskt krävande arbete
• Förstår vikten av att följa rutiner för ett säkert arbete
• Talar och förstår Svenska
• Har fyllt 18 år
Därför ska du välja ICA
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lagermedarbetare hos oss på ICA?
Läs mer om hur vi jobbar inom lager och logistik
Vad händer nu
Ansök senast 2025-10-19 genom ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
karriar.icagruppen.se/se/sv/lager-logistik
Frågor om tjänsten: borlangerekrytering@ica.se
Facklig kontakt: borlangefackliginfo@ica.se
Vi kan kontakta dig på ett 010 nummer, svara om du vill gå vidare.
I rekryteringen gör vi löpande urval med hjälp av urvalsfrågor och tester och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Innan anställning görs drogtestning och bakgrundskontroll
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261) Arbetsplats
ICA Sverige AB (Borlänge) Jobbnummer
9543095