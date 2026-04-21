Lagermedarbetare/Chaufför Mölnlycke
Pilkington Automotive Sweden AB / Lagerjobb / Härryda Visa alla lagerjobb i Härryda
2026-04-21
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pilkington Automotive Sweden AB i Härryda
, Jönköping
, Halmstad
, Vetlanda
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och ansvarstagande lagspelare som söker en ny spännande utmaning? Vill du bli en del av ett härligt team hos en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan det vara just dig vi söker!
Om tjänsten:Nu söker vi två lagermedarbetare/chaufförer till vårt centrallager i Mölnlycke inför sommaren, med start omgående och goda möjligheter till förlängning efter sommaren. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter och du blir en viktig del av vårt team för att säkerställa effektiv hantering och distribution av våra produkter. Produkter vi hanterar är bland annat fordonsglas, tillbehör och limmer.
Hos Pilkington erbjuder vi en arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare. Centrallagret består av 4 avdelningar som ses som ett lag som samarbetar och stöttar varandra. För oss är det viktigast att hitta rätt person, det vill säga någon som vill utvecklas tillsammans med oss och bli en del av teamet. Erfarenhet är självklart meriterande, men vi vet att potential, engagemang och vilja ofta är minst lika viktigt.
Vi vill särskilt uppmuntra kvinnor att söka tjänsten som en del av vårt arbete för en mer jämställd och inkluderande arbetsplats. Känner du att rollen låter intressant, även om du inte har exakt rätt erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan ändå!
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot, märka och packa upp gods och glas
Packa utgående gods och glas
Truckkörning samt lasta bilar som hämtar gods
Vara flexibel och ibland byta avdelning och hjälpa till där det behövs, för att säkerställa en smidig arbetsdag
Leverera glas och tillbehör till våra kunder med våra distributionsbilar
Vem är du?Vi söker dig som gärna har erfarenhet från lagerarbete sedan tidigare, och som trivs med att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Du har ett bra ordningssinne och lägger stor vikt vid att leverera arbete av hög kvalitet, punktligt och effektivt. Har du tidigare erfarenhet av distribution är det meriterande.
Vidare ser vi att du har en positiv inställning och ett engagemang som bidrar till en trivsam arbetsmiljö. Du ser också vikten av samarbete och stöttar kollegor på andra avdelningar vid behov.
Viktiga förutsättningar för att kunna utföra jobbet:
Körkort B
Truckkort A1-4 och B1-4
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
En god fysik då jobbet innebär tunga lyft
Ingen höjdrädsla då arbete på hög höjd med truck kan förekomma
Vi erbjuder:
En varierad och rolig arbetsvardag
Möjlighet att vara del av ett härligt och engagerat team
En arbetsplats som främjar mångfald och gemenskap
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pilkington Automotive Sweden AB
(org.nr 556114-4949)
435 33 MÖLNLYCKE
För detta jobb krävs körkort.
9866051