2025-12-17
Vill du jobba på ett bolag med spännande framtidsplaner? A Lot Decoration fortsätter att växa, och vi söker nu två nya kollegor till vårt team i Falköping - en för ett vikariat och en för en fast tjänst. Som lagermedarbetare är du en viktig del i vår lagerverksamhet där kundnöjdhet, kvalitet och effektivitet står i centrum.
Vill du vara en del av vårt härliga team och bidra till att förverkliga vår vision, att ge fler människor glädje av design? Då kan det här vara rollen för dig!
A Lot Decoration Sweden AB grundades 2004 i Falköping och är ett av Nordens ledande inrednings-företag med tusentals kunder över hela Norden. Vi erbjuder allt från dekorationsartiklar till mindre möbler till florister, dekoratörer, blomster- och presentbutiker samt inredningsbutiker. Försäljningen sker främst via egen web shop och endast B2B. Verksamheten ingår sedan några år i Storskogen Group.
Rollen som lagermedarbetare innebär att hantera alla slags uppgifter på ett distributionslager för att uppnå effektivitets- och kvalitetsmått samt kunders förväntningar. Vi erbjuder en utvecklande roll i ett växande företag med trevliga och engagerade kollegor. Det finns möjlighet till utveckling och fördjupat ansvar och A Lot en arbetsplats där våra kärnvärden Nära. Överraskande. Glädje gäller i allt vi gör.
Hos A Lot är alla medarbetare lika viktiga och har en viktig roll att fylla för att hjälpa oss att utvecklas och växa. Det innebär att vi är ett team som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål, vi tar gemensamma beslut och prioriteringar vilket innebär att alla behöver bidra med sin kompetens, kunskap och erfarenhet. Vi är på en tillväxtresa och det innebär att vi ser över processer, strukturer, hur vi arbetar och vad vi kan göra smartare.
Erfarenhet, kompetens och förmågor som är viktiga för rollen:
B-körkort
Truckkort A, B och D
Du har god förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och lösningsorienterat
Du har en god arbetsmoral och vilja att bidra till teamets gemensamma resultat
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta på distributionslager och truckerfarenhet
Du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem (Ongoing är meriterande)
Vi söker dig som är självgående, engagerad och ansvarstagande. Du ser vad som behöver göras och ser till att få det gjort eller bidrar till det samma. Du är noggrann och pålitlig vilket innebär att du förstår att kundupplevelsen när de tar emot en leverans från A Lot är viktig. Du har lätt för att ta initiativ och är flexibel när vi gör förändringar i befintliga arbetssätt eller processer. Du är en lagspelare som förstår din roll i teamet och har en god samarbetsförmåga med samtliga medarbetare.
Tjänst
Vi tillsätter två tjänster som omfattar heltid;
ett vikariat som gäller under hela 2026
en tillsvidareanställning som initialt påbörjas med sex månaders provanställning
Vi önskar omgående start eller efter överenskommelse och erbjuder lön enligt kollektivavtal med Handels.
Placering är A Lot Decoration, Falköping.
Ansökan
Välkommen med din ansökan genom att skicka ditt CV och personliga brev via e-post
till HR@alot.se
senast 2025-12-15. Märk din ansökan med "Lagermedarbetare".
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
