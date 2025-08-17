Lagerarbete frukt och grönt (Göteborg)
2025-08-17
Arbetet innebär till stor del att med hjälp av order plocka varor till kund för hand, vilket är fysiskt krävande och präglas av hög arbetstempo och du behöver vara stresstålig och ha rätt inställning till uppdraget. Vi arbetar i olika temperatur zoner från -28 grader till + 14 grader.
För att man ska lyckas arbeta hos oss och ta sig an uppdraget hos kund behöver du vara flexibel då det är intermittent/diskontinuerligt treskift, därav fördelaktigt att du bor Göteborgsområde, då du kan bli uppringd för arbete med kort varsel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Ring Ahmet tel 0706636466 (ring mellan 10:00-18:00)
