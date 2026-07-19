Lagerarbetare till centrallager, Regionservice
Region Skåne, Regionservice / Lagerjobb / Burlöv Visa alla lagerjobb i Burlöv
2026-07-19
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Är du en ansvarstagande lagerarbetare som trivs med att arbeta självständigt mot uppsatta mål? Har du tidigare erfarenhet av lagerarbete från ett större lager? Nu söker vi fler lagerarbetare till vårt nya lager!
Att arbeta sida vid sida med sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Som serviceleverantör verkar Regionservice i en komplex miljö där vikten av rätt flöden, fungerande logistik och samordning av leveranser påverkar hur väl vården lyckas med sitt uppdrag att ge patienterna god och säker vård. Här är Regionservice en viktig resurs för att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och lägger stor kraft på att utveckla verksamheten, tjänsteleveranserna och organisationen i stort.
Regionservice vision är - En bättre partner för vården!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom vår lager- och logistikavdelning har du en viktig roll där noggrannhet och kvalitet i arbetet är centrala värderingar. När du gör ditt arbete noggrant får vården rätt material i rätt tid och kan göra sitt jobb i slutänden. Din del är betydelsefull för helheten!
Stora mängder varor passerar vårt centrallager varje månad och du är delaktig i och ansvarar för att de når fram i tid till våra kunder. Här får du möjligheten att lära dig mer om en bransch i stark förändring.
I rollen ingår:
• orderhantering, packa, plocka
• påfyllning av lager och automation
• utföra lastning/lossning av gods
• inventerings- och kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har minst godkänd gymnasial utbildning och något års erfarenhet av att arbeta med uppgifter inom lager och logistik. Du har B-körkort, truckkort (TLP 10) samt är van att köra truck, till exempel motvikt, skjutstativ, ledstaplare och hantera gods i lager såväl som inom uppställningsplats. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vidare så är du bekväm med administration, affärssystem, WMS och digitala verktyg i allmänhet. Det är meriterande om du tidigare arbetat i ett e-handelslager och har arbetat i sterilrum.
Vi vill att du är ansvarstagande, noggrann, samarbetsvillig och kommunikativ. Ordning och reda är en självklarhet för dig. För oss är arbetsmiljön mycket viktig och vi arbetar med ständiga förbättringar, nytänkande och ett aktivt arbete där du förväntas bidra med engagemang och ta initiativ till förbättringar.
För oss är det viktigt att du delar och lever Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande samt omtanke och respekt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde oktober, november eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Dockplatsen 26 (visa karta
)
232 61 BURLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
Magnus Johnsson, Enhetschef magnus.johnsson@skane.se Jobbnummer
10006050