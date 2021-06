Lagerarbetare Orderhantering & paketering E-Handel - Abs Wheels Sweden AB - Lagerjobb i Sigtuna

Abs Wheels Sweden AB / Lagerjobb / Sigtuna2021-06-27#jobbjustnuVi söker dig som vill jobba inom logistik och lager( orderplock, Hantering och paketering )Du bör vara noggrann och nyfiken, Stort plus om du gillar bilar :-)Vi emotser din ansökan per e-post.ABS Wheels Sweden AB är en ledande fälgleverentör i Sverige. Vi finns representerade hos flertalet av landets däckhandlare.Vi erbjuder egendesignade fälgar samt personbils däck.ABS Wheels lägger stor vikt vid att kunna erbjuda ett brett sortiment av trendiga fälgar av högsta kvalitet, till ett bra pris. www.abswheels.se Du bör kunna både läsa och skriva på svenska för att kunna hantera arbetsorder och plocklistor.Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande dock inget kravIntern utbildning sker på företagetAnställningsform: Tillsvidare anställningArbetstid: Vardagar 8-17Lön: Månadslön 18.000 - 22.000 krMaila in din ansökan redan idag, Urval sker löpande2021-06-27Sista dag att ansöka är 2021-07-18ABS Wheels Sweden ABTURBINGATAN 1319560 Arlandastad5831976