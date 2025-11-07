Lagerarbetare - Heltid
2025-11-07
Är du noggrann, arbetsam och trivs i ett fartfyllt arbetsklimat? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vår kund i Eskilstuna söker nu en engagerad lagerarbetare på heltid till sitt växande logistikteam.
Om rollen
Som lagerarbetare blir du en viktig del av lagrets dagliga verksamhet. Du kommer att arbeta med att ta emot, plocka, packa och skicka varor samt säkerställa att allt flyter på effektivt och noggrant. Arbetet sker både självständigt och i team, i en positiv och stöttande arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt order
In- och utleveranser
Truckkörning (om behörighet finns)
Kontroll av gods och inventering
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och gillar fysiskt arbete
Har tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete (meriterande)
Har truckkort A och/eller B (meriterande)
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och i team
Har god förståelse i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett stabilt och växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik
Trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor
Ett trevligt team och en arbetsplats med högt tempo och god sammanhållning
Om anställningen
Ort: Eskilstuna
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid, skift förekommer
