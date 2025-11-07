Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2025-11-07


Är du noggrann, arbetsam och trivs i ett fartfyllt arbetsklimat? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vår kund i Eskilstuna söker nu en engagerad lagerarbetare på heltid till sitt växande logistikteam.

Om rollen

Som lagerarbetare blir du en viktig del av lagrets dagliga verksamhet. Du kommer att arbeta med att ta emot, plocka, packa och skicka varor samt säkerställa att allt flyter på effektivt och noggrant. Arbetet sker både självständigt och i team, i en positiv och stöttande arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt order

In- och utleveranser

Truckkörning (om behörighet finns)

Kontroll av gods och inventering

Bidra till ordning och säkerhet på lagret

Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarstagande och gillar fysiskt arbete

Har tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete (meriterande)

Har truckkort A och/eller B (meriterande)

Trivs med att arbeta i ett högt tempo och i team

Har god förståelse i svenska, både i tal och skrift

Vi erbjuder

En heltidstjänst i ett stabilt och växande företag

Goda utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik

Trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor

Ett trevligt team och en arbetsplats med högt tempo och god sammanhållning

Om anställningen

Ort: Eskilstuna

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid, skift förekommer

Anställningsform: Tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
