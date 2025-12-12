Lager- och Orderadministratör för kommande utmaningar
Orderadministratör på Lager: Kombinera Logistik & Administration i Eskilstuna!
Är du en person som värdesätter struktur och noggrannhet? Trivs du i en dynamisk miljö där du får växla mellan administrativt arbete och lagerrelaterade uppgifter? Då kan du vara den vi söker för kommande spännande uppdrag inom orderhantering, lageradministration och logistik hos vårat kundföretag!
Best Bemanning och Rekrytering söker engagerade talanger till en framtida heltidstjänst som Orderadministratör med placering i Eskilstuna. Skicka in din ansökan redan idag - vi vill lära känna dig och matcha din kompetens mot vår kunds framtida behov!
Din roll och dina ansvarsområdenSom Orderadministratör på lager är du spindeln i nätet mellan administration och det fysiska lagerarbetet. Ditt huvudfokus är att säkerställa ett korrekt och effektivt flöde av inkommande och utgående ordrar, från registrering till leverans.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Orderhantering: Registrera, följa upp och hantera inkommande och utgående ordrar i affärs- och lagerhanteringssystem.
Logistikadministration: Hantera leveransbesked, fakturering, returer, reklamationer och inventeringsadministration.
Kommunikation: Kontakta kunder via telefon och e-post gällande orderstatus, leveransfrågor och avvikelser.
Lagersamarbete: Nära samverkan med lagerpersonal för att optimera plock, pack och utleverans.
Utveckling: Bidra till att upprätthålla ordning, struktur och att effektivisera befintliga arbetsrutiner.
Kvalifikationer vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av orderadministration.
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
God datavana och erfarenhet av att arbeta med affärs- eller lagerhanteringssystem.
B-körkort.
Personliga egenskaper för framgång
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i ett varierat tempo och är flexibel att växla mellan administrativa uppgifter och mer fysiska insatser på lagret vid behov. Din samarbetsförmåga är utmärkt samtidigt som du kan ta självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, kommunikativ och bidrar med en positiv inställning till arbetsgruppen.
Vad vi erbjuder
Anställningsform: Heltidsanställning via Best Bemanning och Rekrytering AB.
Arbetstider: Varierande beroende på uppdrag (dagtid, skift eller kväll kan förekomma).
Placering: Eskilstuna.
Utveckling: Möjlighet till gedigen introduktion, personlig utveckling och chans till långvarig anställning hos kund.
Varmt välkommen med din ansökan! Skicka in ditt CV och Personliga Brev där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du brinner för att arbeta med orderadministration och logistik på lager.
Vi kommer att påbörja urval i början av januari. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, så registrera din ansökan här på vår plattform så snart som möjligt!
