Lager personal
2026-02-16
Vill du vara med och bygga något från grunden?
Jobtime Sverige AB är ett växande bemanningsföretag som nu söker lagerpersonal till kommande uppdrag i Göteborg och längs västkusten.
Vi är ett mindre bolag med stora ambitioner. Hos oss är det inte stelbent och byråkratiskt - vi jobbar nära varandra och vi belönar driv.
Dina arbetsuppgifter kan vara:
Plock & pack
Truckkörning
In- och utleveranser
Terminalarbete
Lastning & lossning
Inventering
Tempot kan vara högt - men vi gillar när det händer saker.
Vi söker dig som:
Har truckkort (A/B) - meriterande
Är arbetsvillig och stresstålig
Är flexibel med arbetstider
Vill utvecklas
Erfarenhet är bra - men rätt inställning är viktigare.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
OB och semesterersättning
Möjlighet till längre uppdrag
Personlig kontakt och snabb återkoppling
Chans att växa tillsammans med företaget
Vi söker inte bara personal - vi söker framtida nyckelpersoner.
Skicka CV och en kort presentation till: jobtimevast@gmail.com
010-153 11 30
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
