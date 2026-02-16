Lager personal

Jobtime Sverige AB / Lagerjobb / Vänersborg
2026-02-16


Vill du vara med och bygga något från grunden?
Jobtime Sverige AB är ett växande bemanningsföretag som nu söker lagerpersonal till kommande uppdrag i Göteborg och längs västkusten.
Vi är ett mindre bolag med stora ambitioner. Hos oss är det inte stelbent och byråkratiskt - vi jobbar nära varandra och vi belönar driv.
Dina arbetsuppgifter kan vara:
Plock & pack
Truckkörning
In- och utleveranser
Terminalarbete
Lastning & lossning
Inventering

Tempot kan vara högt - men vi gillar när det händer saker.
Vi söker dig som:
Har truckkort (A/B) - meriterande
Är arbetsvillig och stresstålig
Är flexibel med arbetstider
Vill utvecklas

Erfarenhet är bra - men rätt inställning är viktigare.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
OB och semesterersättning
Möjlighet till längre uppdrag
Personlig kontakt och snabb återkoppling
Chans att växa tillsammans med företaget
Vi söker inte bara personal - vi söker framtida nyckelpersoner.

Omfattning
Behovsanställning med möjlighet till mer kontinuerligt arbete.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:
jobtimevast@gmail.com
010-153 11 30
Märk ansökan: Lager - framtidssatsning

Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobtimevast@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobtime Sverige AB (org.nr 559247-6070)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
M-J Trading AB

Jobbnummer
9744610

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobtime Sverige AB: