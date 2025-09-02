Lägenhets uthyrare | Borås
Hautala Network AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2025-09-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hautala Network AB i Borås
Är du en flexibel och lösningsorienterad person som gillar att ta dig an varierande utmaningar? Vill du bli en del av ett litet, sammansvetsat team men samtidigt jobba nära stora bolag inom fastighetssektorn? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Vi är ett konsultbolag som hjälper fastighetsägare att lyckas med uthyrning, marknadsföring och publicering av bostäder. Våra uppdrag är breda och vi anpassar oss efter kundens behov - från att skapa attraktiva annonser till att stötta i uthyrningsprocessen.
Vi är idag ett litet team om tre personer som sitter i vår nya och trivsamma lokal i Viared, Borås. Samtidigt arbetar vi dagligen tillsammans med några av regionens största fastighetsbolag med 50-100 anställda, vilket gör att du snabbt kommer känna dig som en självklar del i både vårt team och hos kunderna.
Din roll
Som konsult hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du kommer bland annat att:
Publicera och marknadsföra bostäder digitalt.
Vara delaktig i uthyrningsprocesser.
Stötta våra kunder med olika administrativa och operativa uppgifter kopplat till fastigheter.
Lösa problem och anpassa dig efter nya utmaningar och arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
Är positiv, nyfiken och trivs med att lära dig nya saker.
Har ett lösningsorienterat tänk och gillar att ta ansvar.
Är flexibel och van vid att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Har ett intresse för fastigheter, uthyrning och marknadsföring (erfarenhet är meriterande men inte ett krav).
Vad vi erbjuder:
En varierande och utvecklande roll där du får möjlighet att växa med oss och bolaget.
En familjär och prestigelös arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler i Viared.
Möjlighet att snabbt bli en viktig del av våra samarbeten med stora och välkända fastighetsbolag.
Vänta inte med att ansöka, vi kan komma att anställa så fort vi får in rätt kandidat och stänga ansökningsperioden tidigare än angivet.
Välkommen att bli en nyckelperson i vårt lilla men drivna team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hugo.sandahl@hspm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hautala Network AB
(org.nr 559228-3518)
Viaredsvägen 37E (visa karta
)
504 64 BORÅS Kontakt
VD Assistent
Hugo Sandahl hugo.sandahl@hspm.se Jobbnummer
9488701