Lackerare till Werksta Tagene
Werksta Sweden AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werksta Sweden AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Trollhättan
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa förstklassiga bil-lackarbeten i en trygg och växande verkstadskedja? Vi på Werksta Tagene söker nu dig som är erfaren och kvalitetsmedveten lackerare. Hos oss får du arbeta i moderna lokaler med den senaste lackeringstekniken och ingå i ett engagerat team där kundnöjdhet, arbetsglädje och utveckling står i fokus.
Om rollen som Lackerare på Werksta Tagene - Professionell billackering & fordonsprepareringI rollen som lackerare ansvarar du för att förbereda, maskera och lackera person- och transportbilar enligt tillverkares och kunders krav. Werksta Tagenes lackverkstad är auktoriserad och utrustad med toppmodern utrustning för ett effektivt, säkert och hållbart arbetsflöde. Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas, dela kunskap och bidra aktivt till ständiga förbättringar.
Arbetsuppgifter som Lackerare - Billackering, Förarbete och Finish Förberedande arbete inför lackering såsom slipning, maskering och grundmålning
Blandning av färger och applicering av lack enligt kvalitetskrav och färgkoder
Lackera bilar och bildelar med fokus på finish, hållbarhet och rätt kulöråtergivning
Kvalitetskontroll och efterarbete, inklusive polering och slutfinish
Dokumentera utförda arbetsmoment digitalt och i enlighet med företagets rutiner
Samarbeta med plåtslagare, mekaniker och skaderådgivare för ett smidigt arbetsflöde
Bidra till ordning, säkerhet och förbättringsåtgärder i lackverkstaden
Kvalifikationer för tjänsten som Lackerare hos Werksta Tagene Utbildning inom fordon/lackering eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av billackering samt förarbete och färgblandning
Vana vid användning av moderna lackeringssystem och sprututrustning
Kvalitetsmedveten, noggrann och serviceinriktad
Van att arbeta efter arbetsorder och följa tillverkares instruktioner
B-körkort är ett krav
Du trivs att arbeta självständigt och i team med en öppen, lösningsorienterad attityd
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Varför arbeta som Lackerare på Werksta Tagene? Trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
En ren, säker och modern lackverkstad med branschens senaste teknik
Löpande kompetensutveckling och möjlighet att växa inom företaget
En inkluderande och jämställd arbetsplats där respekt och olikheter värdesätts
Ett arbetsklimat med stark teamkänsla, utveckling och arbetsglädje
Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta i våra fräscha lokaler i Tagene. Werksta är en organisation där vi aktivt investerar i vår arbetsmiljö, nöjda kunder och medarbetares utveckling.
Ansökan - Lackerare till Werksta TageneVälkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor kring rollen är du välkommen att kontakta platschef Tomas Guven 031-37 65 874. Läs mer om oss och din framtida karriär på vår karriärsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9488325