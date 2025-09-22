Lackerare till Kalmar Bläster & Lack
2025-09-22
Kalmar Bläster & Lack står inför en spännande expansionsresa och söker därför förstärkning i form av ytterligare en erfaren lackerare. Du kommer ingå i ett team om 9 personer där gemenskap och laganda står i fokus. Tjänsten är en heltidstjänst placerad på verksamheten i Kalmar.
Om oss:
Kalmar Bläster & Lack är ett framstående företag som erbjuder oöverträffad expertis inom lackering och blästring av fordon och industriprodukter. Med sin erfarenhet och passion sträcker sig verksamheten bortom Kalmar och Öland, till Oskarshamn och Karlskrona. De levererar alltid kvalitetsarbete som möter och överträffar sina kunders höga förväntningar.
Som anställd hos Kalmar Bläster & Lack erbjuds du en arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som du får bli en del av ett sammansvetsat team som har kul på jobbet. Ni kommer arbeta tätt ihop inom teamet för att säkerställa att hela produktionskedjan flyter på obehindrat.
Som lackerare kommer du bland annat: Inspektera och förbereda ytor för lackering
Utföra slipning, grundmålning och sprutlackering inom både industri och fordon
Utföra kvalitetskontroller efter varje arbetsmoment
Krav: Tidigare erfarenhet av att arbeta med lackering - optimalt både inom fordon och industri
Har du B-körkort och/eller truckkort betraktar vi det som meriterande men det är inget krav
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten med en positiv attityd och en bra samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö där detaljorientering och precision är avgörande och ditt engagemang för yrket gör att du alltid vill leverera resultat av högsta kvalitet.
I den här rollen blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där ansvarstagande, arbetsmoral och att ha kul ihop är grunden för framgång. Vi letar efter dig som vill växa med oss! Publiceringsdatum2025-09-22Övrig information
Start: Tillträde sker enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-Fre, 07-16
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se
9520925