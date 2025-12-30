Lackerare
2025-12-30
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
Då Elme Fönster nu ligger i en expanderande fas så söker vi ny personal till lackeringen.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som lackerare hos oss kommer ditt fokus vara på all föreberedande ytbehandling, så som slipning inför lackering, lackering i listautomat såväl som manuell våtlackering. Det är även ditt ansvar att hålla ordning och reda i lackeringens utrymmen .
Tjänsten kräver att man är positiv, flexibel, ordningsam och händig. Har man tidigare erfarenhet av träindustri, byggutbildning eller lackering så är detta meriterande.
Sökande ska behärska svenska i tal och skrift. Vi ser helst att sökande kan börja omgående.
Som person vill vi att du är driven, gillar att arbeta i ett team, har framåtanda och är resultatinriktad.
VILL DU BLI EN I VÅRAT TEAM ?
Skicka in din ansökan, komplett med CV och personligt brev till oss.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
#jobbjustnu
Elme Fönster AB
Gränsvägen 9
287 34 Strömsnäsbruk
076-1705834 Telefontid 10:00-15:00
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: Carl@Elmefonster.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556899-4759)
Gränsvägen 9
)
287 34 STRÖMSNÄSBRUK Jobbnummer
9665749