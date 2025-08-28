Laboratorieingenjör - objektspecialist
Region Uppsala / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-08-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du bidra till människors hälsa och till och med vara delaktig i att rädda liv? Vi söker en laboratorieingenjör till Akademiska sjukhusets största laboratorium, Klinisk kemi och farmakologi.
Vår verksamhet
Klinisk kemi och farmakologi (KKF) är en del av Akademiska laboratoriet med verksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Lasarettet i Enköping. Vi är en högspecialiserad och spännande verksamhet som utför cirka 10 miljoner analyser per år dygnet runt. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att bidra till bästa möjliga vård för våra patienter, effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi tillhandahåller även vägledning inom områdena kemi och farmakologi och ger stöd för patientnära analysverksamhet inom sluten- och öppenvård. Inom KKF arbetar idag runt 140 medarbetare och av dem är tio laboratorieingenjörer. Vi söker nu en laboratorieingenjör för rollen som objektspecialist.
Ditt uppdrag
Som laboratorieingenjör i rollen som objektspecialist kommer du att ha ett övergripande ansvar för vårt laboratoriedatasystem (LIMS) FlexLab Kemi och generella IT-frågor för verksamheten, samt driva digitaliseringsprojekt för mer effektiva prov- och analyssvarsflöden. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter att bestå av följande:
• Support och problemlösning vad gäller integrationen mellan FlexLab Kemi och patientdatasystemet Cosmic.
• Test och validering av FlexLab Kemi mot andra system vid uppdateringar, exempelvis Infosolutions, Metavision, Journalia.
• Administration av analyskatalog i patientdatasystemet Cosmic.
• Projektledning vid versionsbyten av FlexLab Kemi.
• Leda regelbundna IT-möten på KKF.
• Delta i objektspecialistmöten och beredningsgruppsmöten inom Akademiska laboratoriet.
• Företräda KKF i möten med Cosmic-administrationen och andra samarbetspartners.
• Delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten/-projekt.
• Administration av viss dokumentation kopplad till FlexLab Kemi.
• Versionshantering av pappersremisser.
• Delta vid upplärning och utbildning av medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
För denna tjänst som laboratorieingenjör söker vi dig som har
• ingenjörsexamen inom medicinsk teknik eller annan relevant examen på högskolenivå med motsvarande förvärvad kompetens
• erfarenhet av arbete inom klinisk kemiskt laboratorium eller motsvarande
• mycket god datorvana med erfarenhet av att ha ansvarat för och arbetet med laboratorieinformationssystem
• erfarenhet av att arbeta i en ackrediterad eller på annat sätt reglerad verksamhet
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från dygnet runt-verksamhet från ackrediterat sjukhuslaboratorium, samt har erfarenhet av att ha arbetat med mjukvaror för laboratoriemedicin.
Vi söker dig som trivs med ett högt tempo och som kan arbeta mot långsiktiga mål och samtidigt ha en beredskap för att lösa akuta problem. För att kunna göra det ser vi att du behöver ha en positiv grundinställning, eget driv och flexibelt förhållningssätt till förändringar. Att ta egna initiativ och vara nytänkande är en naturlig del av din personlighet, likaväl som god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga och mod att fatta egna beslut. Vidare kräver arbetet att du är kvalitetsmedveten, strukturerad och förstår värdet av att arbeta med dokumentation enligt uppsatta rutiner.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan om du känner att detta är ett arbete för dig!
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning 100%, på Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet utförs i regel under kontorstid. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan vill vi ha senast den 21 september 2025. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Fredde Klintstrand, 018 - 611 42 19
Facklig representant för Sveriges ingenjörer Anders Edström, 018 - 611 10 17
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS679/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9479602