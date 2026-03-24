Laboratorieassistent
2026-03-24
Vi söker en strukturerad och teknikintresserad labassistent till vår kunds team. Denna roll passar dig som har erfarenhet från ett tekniskt eller elektronikfokuserat labb och som trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som laboratorieassistent kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att våra kunds labbmiljö är välfungerande och organiserad. Du kommer att vara en viktig supportfunktion för ingenjörer och labteam, hantera instrument och bidra till en effektiv arbetsmiljö. Du ansvarar även för schemaläggning och administration av EMC-projekt.
Du erbjuds
Ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till direktanställning hos kundföretaget därefter. För dig som visar driv och engagemang finns det goda interna karriärmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Denna roll innefattar en bred variation av praktiska uppgifter, från instrumenthantering och kalibrering till logistik och administrativt stöd för labteamet och kunder, samt hantering av EMC-projekt.
Stötta ingenjörer med att lokalisera instrument och utrustning.
Kalibrering av instrument och utfärdande av kalibreringscertifikat.
Utföra mindre reparationer av instrument.
Hantera fraktlogistik för instrumentkalibrering (offerter, inköpsordrar, packning och uppföljning).
Underhålla och organisera instrumentlager, inventariedatabas och kalibreringsdokumentation.
Stötta labteamet och ingenjörerna med praktiska uppgifter, inklusive att hålla ordning i labbet.
Schemalägga och omplanera EMC-kunder samt hantera EMC-projekt i systemet.
Vi söker dig som
Slutförd gymnasieutbildning, gärna inom teknik eller liknande område.
Ett starkt tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete.
Erfarenhet av administrativa uppgifter och arbete i olika system.
Förmåga att skapa och upprätthålla struktur.
God social förmåga för kontakt med både ingenjörer och kunder.
Det är meriterande om du har
Intresse för elektronik. Meriterande om du har byggt något hemma som hobby.
Tidigare erfarenhet av liknande praktiskt arbete, exempelvis i laboratorium, verkstad, teknisk service eller inom logistik.
Erfarenhet av kalibrering eller hantering av mätinstrument.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0ZIA4Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ
9816464