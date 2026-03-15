Kvinnlig personlig assistent - minst 80%
Är du redo att ta steget in i ett arbete där du får chansen att verkligen göra skillnad?
Vill du dessutom ha en trygg och långvarig anställning och är samtidigt en pålitlig och snabblärd tjej som vill vara min högra hand, mina muskler och en viktig person som gör att mitt liv kan fungera så normalt som möjligt?
Då har du hittat rätt!
För att kunna börja jobba hos mig bör du uppfylla nedanstående kriterier:
• På grund av arbetets natur så behöver du som söker vara kvinna.
• Du har inga skador sedan tidigare, är stark och har bra grundkondition, detta pga att en del av arbetsuppgifter kan upplevas som tunga.
• Du är ute efter en långvarig anställning och tänker jobba minst 1-2 år hos mig.
• Du är minst 160 cm lång.
• Du är rök- och snusfri.
• Du har lätt att lära dig nya rutiner och är smidig och pedantisk i ditt arbetssätt.
• Du ska kunna hantera att stundtals bara finnas till hands, men samtidigt vara snabb och aktiv när det behövs.
• Du kan tala och förstå svenska flytande.
• Du har möjlighet att ta extra pass med kort varsel.
• Det är ett plus om du har egen bil eftersom jag bor utanför centrum, i Adolfsberg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av assistans- eller omvårdnadsyrket, men det som är viktigast är att personkemin mellan oss fungerar och att vi trivs med varandra. Du erbjuds en unik möjlighet att vara en tillgång i mitt liv, samtidigt som du blir en del av en familjeliknande atmosfär.
Om du känner att detta stämmer in på dig, tveka inte att höra av dig till mig! I ansökan vill jag att du berättar om dig själv, med utgångspunkt från det jag har skrivit i denna annons. Skriv ett personligt brev och CV och skicka det till mig så snart du kan eftersom rekrytering sker fortlöpande. Glöm inte att ange två referenser.
Om mig:
Jag är en 53-årig elrullstolburen kvinna som bor tillsammans med min man i en villa i Örebro och p.g.a. en muskelsjukdom behöver hjälp med det mesta i min vardag, vilket innebär allt från personlig omvårdnad till dagliga hushållssysslor. På dagarna förvärvsarbetar jag 75% och gör det mestadels hemifrån. Jag själv är väldigt intresserad av bl.a. inredning och design. På somrarna gillar jag även att odla och hålla på med växter och blommor. Jag gillar sol och värme så därför älskar jag att tillbringa mycket tid i trädgården. Under vinterhalvåret är jag däremot en hemma-människa som gillar att titta på filmer och serier. Jag älskar även att julpynta så det är ett stort intresse som vaknar till liv när adventstiden närmar sig.
Som du märker så handlar det bara om fysiska göromål. Jag själv tar alla initiativ och du är mina muskler, min högra hand och en viktig person som gör att mitt liv kan fungera så normalt som möjligt.
Jag blir din arbetsledare, men din formella anställning kommer att ske genom STIL Assistans AB, vilket garanterar en trygg anställning med timlön enligt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia och fackförbundet Kommunal.
Tjänsten är på minst 80 %. Arbetstiderna är fördelade på dag 7.00-14.45, kväll 14.45-22.30 och var tredje helg 9-21.
Semesterresor i och utanför landet kan förekomma. Detta sker genom att vi skriver ett reseavtal som ger dig bra villkor.Ersättning
Timlönen sätts utifrån dina kompetenser och arbetslivserfarenheter. OB tillägg och semesterersättning tillkommer.
Utöver en individanpassad lön erbjuds du goda möjligheter till friskvård och personlig utveckling.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Fast timlön för detaljerna se annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Kontakt
Arbetsledare
Magdalena Landberg magdalena.landberg@gmail.com 0708290210
