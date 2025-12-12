Kvällsjobb hemtjänst
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-12-12
Omsorgsfamiljen har i dag ca 500 kunder som har valt oss som sin utförare och vi växer stadigt, Omsorgsfamiljen har verksamheter i Västertorp, Hagsätra, Fruängen, Åkersberga, huddinge och Nacka. Vi trivs tillsammans och våra medarbetare har alla en lång erfarenhet med gedigen kompetens.
Vi söker fler undersköterskor för omsorgsuppdrag med dag, kväll och helgtjänstgöring i hemtjänsten. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda en hög kvalitet där vi vet att kontinuiteten är det viktigaste för våra kunders hälsa och trygghet. Vi har öppet hus varje vecka för alla våra kunder och vi har startat ett demensteam med aktiviteter varje vecka.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB
(org.nr 556843-7056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
