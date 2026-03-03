Kvalitétstekniker sökes till Finspång!
2026-03-03
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.

Dina arbetsuppgifter
Manuell mätning och visuell kontroll av detaljer
Mätning i mikroskop och profilprojektor
Maskinmätning (AGT/CMM)
Dokumentation av mätresultat i SAP
Samarbete med konstruktion och produktion
Truck- och traverskörning vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ritningsläsning och manuell mätning
Har förståelse för höga toleranskrav och kvalitet
Har vana av att arbeta i SAP eller liknande system
Talar och skriver svenska samt behärskar teknisk engelska
Har truck- och traverskort (meriterande)Om tjänsten
Dagtid
Uppdrag via oss som bemanningsföretag
Arbete i en tekniskt avancerad verkstadsmiljö
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän.
