Med mer än 100 års ständig forskning, utveckling och försäljning, är ESAB världsledande inom svetsning och skärning men också en internationell leverantör av produkter, know how och service som få kan matcha. Idag tillverkar företaget tillsatsmaterial och svetsutrustningar för så gott som alla svets- och skärprocesser och applikationer. ESAB har cirka 8 500 anställda med dotterbolag och distributörer över hela världen. Läs gärna mer på www.esab.se.
Till vår enhet i Laxå söker vi en nyfiken och strukturerad Kvalitetstekniker som vill arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad. Rollen är bred och operativ med stort eget ansvar och passar dig som trivs i gränslandet mellan produktion, teknik och kvalitet. Du blir en viktig del av vårt kvalitetsarbete och samarbetar tätt med flera funktioner i organisationen.
I rollen arbetar du med kvalitet genom hela värdekedjan, från leverantör och inköp till produktion och färdig produkt. Du bidrar till struktur, uppföljning och förbättring, samtidigt som du stöttar organisationen i det dagliga kvalitetsarbetet. Rapportering sker till Inköpschef.Arbetsuppgifter
Som kvalitetstekniker hos oss har du en varierad vardag där du kombinerar operativt kvalitetsarbete med inköp samt förbättringsinitiativ.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utför kvalitetskontroller, mätningar och uppföljningar i produktionen
Analyserar och dokumenterar avvikelser samt initierar korrigerande åtgärder
Arbetar med rotorsaksanalyser och förebyggande kvalitetsarbete
Dokumenterar och rapporterar i våra kvalitetssystem
Deltar i och driver förbättringsprojekt kopplade till kvalitet och processer
Stödja Inköpschef vid inköpsarbete
Stödja Kvalitetschef vid hantering av eventuella kundreklamationer
Samarbetar med produktion, inköp och teknik för att säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan
Rapportera statistik enligt våra uppsatta KPI-mål
Du anställs som konsult hos Consensus den första tiden men med största sannolikhet kommer tjänsten övergå till permanent anställning hos ESAB.
Vem du är
Du har en teknisk utbildning, gärna med inriktning mot produktion, kvalitet eller liknande, och som har erfarenhet av kvalitetsarbete inom industriell verksamhet. Du är van att ta eget ansvar och arbetar strukturerat, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Som person är du analytisk med god problemlösningsförmåga och trivs i en roll där du kombinerar självständigt arbete med nära samarbete tillsammans med andra funktioner. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Du är bekväm med administrativa arbetsuppgifter och van att arbeta i olika system där MS Office och M3 är av största vikt. Du innehar kunskap om ISO-standarder, erfarenhet av kvalitetssystem ses som meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett globalt bolag med stark framtidstro. Du blir en del av en öppen och prestigelös organisation där samarbete och engagemang värderas högt. Rollen ger dig möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, processer och kvalitet i praktiken.
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/Så ansöker du
