Kvalitetsingenjör till Kungshamn
2025-09-26
Vi söker nu en kvalitetsingenjör som vill vara med och bidra till att säkerställa och vidareutveckla vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Hos oss får du en viktig roll i en verksamhet där kvalitet och hållbarhet står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som en del av Produktionsledningsgruppen bidrar du aktivt till strategiska beslut och långsiktig utveckling av produktionen. I rollen kommer du att vara operativt ansvarig på plats i anläggningen i Kungshamn och rapportera till Kvalitets- och hållbarhetschef, samt ha en bred samverkan med andra funktioner inom fabriken. Avdelningen Kvalitet och Hållbarhet består av sex medarbetare fördelat på våra siter och som har i uppdrag att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna ta ansvar för att Marenors produkter överensstämmer med kunders avtalade förväntningar på kvalitet.
Tillsammans med både ledning och medarbetare arbetar du för att säkerställa effektiva processer och ett kontinuerligt förbättringsarbete på plats i anläggningen i Kungshamn. Vidare ansvarar avdelningen för att lag- och myndighetskrav efterlevs inom kvalitet, miljö och hållbarhet samt identifiera och analysera kvalitetsrisker. Du ska även vara ett kunskapsstöd till övriga funktioner i frågor som rör produktkvalitet och livsmedelssäkerhet.
I arbetet ingår även att utfärda och uppdatera anläggningens rutiner och instruktioner som säkrar att produkter som produceras vid anläggningen överensstämmer med kunders avtalade förväntningar på kvalitet, samt att gällande lag- och myndighetskrav efterlevs.
Du säkerställer att dokumentation gällande kvalitet sker strukturerat och enligt verksamhetssystemets rutiner och kommer ansvara för kontinuerlig uppdatering av ledningssystemet. Vi arbetar med certifieringar som FSSC 22000, MSC, ASC, KRAV, ekologiskt samt ISO 14001. Det är meriterande om du har arbetat med en eller flera av dessa.
Vi söker dig som har
- Högskoleutbildning inom Bioteknik, Kemiteknik, Agronom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig med livsmedel som inriktning.
- Erfarenhet från livsmedelsbranschen
- Kunskap och praktisk erfarenhet av laborativ utrustning samt provtagning (kemiska och mikrobiologiska parametrar).
- Erfarenhet av arbete inom HACCP-/livsmedelssäkerhetsgrupp.
- Förståelse för livsmedels- och miljölagstiftning.
- Förmåga att driva utredningar och åtgärder vid avvikelser
- God systemvana och kunskap om kvalitetsverktyg och MS Office.
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
- Erfarenhet av fiskeindustrin med specifik kunskap om konservindustri
- Erfarenhet av PLM-system och kvalitetsledningssystem
- Förmåga initiera, driva och leda förändringsarbete
- Mikrobiologisk kompetens
- Erfarenhet av leverantörsbedömningar (Specifikationer och standarder)
Personliga egenskaper vi värdesätter
Du är trygg, stabil och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet i gruppen. Du skapar goda relationer, kommunicerar tydligt och möter andra med lyhördhet och respekt. Du ser helheter och samband och har en genuin förståelse för kvalitetsarbete.
Du har gärna ett intresse för livsmedel, särskilt sjömat, och delar vår passion för att leverera produkter av hög kvalitet med kunden i centrum.
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att utveckla verksamheten mot hållbara mål. Du trivs med att arbeta med dokumentation, korrekturläsning och noggrannhet som är en viktig del i det dagliga arbetet.
Du delar våra värderingar: Visa respekt! Ta ansvar! Var nyfiken! Starka tillsammans!
Ansök redan idag
Då vi arbetar med löpande urval ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt dock senast 19 oktober.
Marenor är en ledande sjömatsproducent på den nordiska marknaden och ingår i den norska sjömatskoncernen Insula. Vi är modiga, nära och engagerade i allt vi gör. Det genomsyrar allt från det miljövänliga fisket, de smakrika produkterna, vårt samhällsansvar och till relationer med våra anställa, kunder och leverantörer. Vi levererar våra smakrika produkter i Norden, övriga Europa och vidare ut i världen. Vårt namn Marenor ger en fingervisning om vår verksamhet; "mare" är det latinska ordet för hav och "nor" signalerar vårt nordiska ursprung. Marenor har sin verksamhet på den svenska västkusten, med fabriker i Kungshamn och Lysekil samt kontor i Göteborg och Stockholm.
Insulakoncernen etablerades 2015. Genom vår portfölj av starka och traditionsrika företag, samlar och bygger vi en stabil, tvärvetenskaplig kompetens om förädling och försäljning av sjömat. Vår strategi är att tillsammans vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandeln och storhushållsmarknaden, med Norden som vår hemmamarknad.
Sjömat är bra för kroppen och bra för miljön. Konsumenterna väljer sjömat när den smakar gott och är enkel att tillaga. Det ska vi jobba för och genom det göra vårt samhälle sundare och mer hållbart. Det är därför vi säger: En bättre värld genom kärlek till sjömat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
