Kvalitetsingenjör Till Afry!

Vill du kombinera global påverkan med tryggheten i ett kompetent och engagerat team?
Som kvalitetsingenjör hos AFRY får du en nyckelroll där du säkrar kvalitet i både produktion och projekt samtidigt som du bidrar till ständiga förbättringar. Här arbetar du nära andra specialister och får möjlighet att använda din kunskap inom kvalitetsstandarder, problemlösning och processtyrning för att göra verklig skillnad. Rollen passar dig som är ansvarstagande, kommunikativ och trivs i en miljö där struktur, teknik och samarbete står i fokus. Hos AFRY erbjuds du en vardag där både utveckling och arbetsglädje går hand i hand.
Information om tjänsten
AFRY söker nu en kvalitétsingenjör till ett uppdrag hos en av sina kunder i Vindeln/Umeå. Uppdraget är på heltid och du kommer arbeta med att koordinera, rekommendera och planera kvalitetssäkrande aktiviteter inom både produktion och projekt.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som kvalitétsingenjör ansvarar du för att driva förbättringsåtgärder som höjer kundernas produktkvalitet och effektiviserar arbetssätt, både genom problemlösning i team och långsiktiga kvalitets- och processförbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkra produktkvalitet samt ansvara över kvalitetssäkrande aktiviteter och arbetssätt
Löpande följa upp kvalitetsläget och vid behov initiera kvalitetssäkrande åtgärder
Driva rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
Assistera vid leverantörskvalitetsbedömningar
Delta i kvalitetsplaneringen i produktprojekt
Vi söker dig som
Har ett starkt driv, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och samarbete. Du har lätt för att kommunicera och är trygg i att presentera och följa upp kvalitetsrelaterade resultat. Både självständigt och i team tar du dig an uppgifter med engagemang och noggrannhet. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift, då rollen innebär kontakt med internationella kunder.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Kommunikativ och van att samarbeta över avdelningsgränser
Självständig men samtidigt en lagspelare
Lösningsfokuserad och trivs i en dynamisk miljö
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
ISO 9001 och andra kvalitetsstandarder
Lean Six Sigma, 8D och rotorsaksanalyser
PFMEA, PPAP och APQP
Ritningsläsning och förmåga att tolka standarder
