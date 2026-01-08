Kvalitetsingenjör för konsultuppdrag
TNG Group AB / Civilingenjörsjobb / Örebro Visa alla civilingenjörsjobb i Örebro
2026-01-08
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kvalitetsingenjör till ett uppdrag i Örebro län med fokus på kvalitetsutredning i produktionen
Nu finns möjligheten att ta dig an ett uppdrag som kvalitetsingenjör med inriktning på kvalitetsutredning hos ett industriföretag inom Örebro län.I rollen arbetar du nära produktionen med att undersöka, analysera och utreda kvalitetsbrister inom tillverkningen. Med hjälp av din materialförståelse identifierar du rotorsaker, sammanställer underlag och föreslår relevanta åtgärder för att stärka produktionskvaliteten. Uppdraget passar dig som trivs i ett utredande kvalitetsarbete där struktur, analys och förbättring står i fokus, och där du får möjlighet att bidra med konkreta förbättringsförslag i en verksamhetsnära miljö. Uppdraget är på ca 3-6 månader med start omgående, på heltid eller deltid. Välkommen med din intresseanmälan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Vill du ha friheten som konsult, men tryggheten av en erfaren partner? Hos TNG Tech får du tillgång till några av Örebro läns mest attraktiva uppdrag.
Antingen är du anställd via TNG under uppdragets löptid eller så är du underkonsult. Som anställd konsult via TNG Tech arbetar du tryggt med kollektivavtal, försäkringar och självklart friskvårdsbidrag. Som underkonsult hos TNG får du friheten att styra dina uppdrag och arbetstid, samtidigt som du får stöd och nya möjligheter via vårt breda uppdragsnätverk! Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Genomföra kvalitetsutredningar kopplade till produktion och material
Undersöka och analysera avvikelser samt kvalitetsbrister
Identifiera rotorsaker och föreslå förbättringsåtgärder
Dokumentera, rapportera och presentera resultat
Följa upp genomförda och föreslagna åtgärder
Värt att veta
Uppdraget är placerat hos ett industriföretag i Örebro län. Uppdragets längd är cirka 3 till 6 månader med start enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att utföra uppdraget på hel eller deltid. Rollen innebär ett nära samarbete med kvalitetschef och produktion i en verksamhetsnära miljö.
Som en del av vårt nätverk av konsulter får du tillgång till uppdrag hos välkända företag i bl.a. Örebro, Värmland, Mälardalen, och Östergötland. Konsultuppdragen varierar i längd, omfattning och innehåll. Vissa är interimslösningar på ledande positioner, andra fokuserar på specialistkunskap inom logistik eller produktion. Vi jobbar aktivt för att hitta uppdrag som passar din bakgrund, dina intressen och önskemål, oavsett om du vill arbeta på plats, hybrid eller helt remote.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete och kvalitetsutredning inom industriell produktion. Du har god materialförståelse, särskilt inom metaller och är van vid att arbeta analytiskt och strukturerat. Du kan självständigt driva utredningar från analys till rapportering och åtgärdsförslag. Som person är du noggrann, kommunikativ och lösningsorienterad, med förmåga att skapa tydlighet även i komplexa frågeställningar.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG Tech och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 8 (visa karta
)
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
TNG Örebro (Mellansverige) Jobbnummer
9673776