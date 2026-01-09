Kvalitetsingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vår kund inom försvarsindustrin söker en kvalitetsingenjör som kan stödja och förstärka arbetet med utveckling och förbättring inom dagens produktionssystem. Målet är en ökad produktionstakt genom att effektivisera arbetssätt, förbättringsarbete, digitalisering etc.
I arbetsuppgifterna ingår att i tätt samarbete med förändringsledarkollegor stötta chefer inom produktion och industrialisering i förändrings-och förbättringsarbete. Arbetet innebär både strategisk utveckling och nära operativt stöd i verksamheten.
Din Profil
• Erfarenhet av förändringsledning och -eller verksamhetsutveckling i produktionsmiljö
• God förståelse hur utveckling och/eller produktion bedrivs
• Stark helhetssyn och erfarenhet av att leda och samordna komplexa projekt
• Erfarenhet av att arbeta med ett standardiserat och proaktivt arbetssätt för att undvika driftstörningar.
• Goda kunskaper av förändringsarbete som stöd för att etablera nya arbetssätt
• Dokumenterad erfarenhet av förändringsledarskap/ledarskap och LEAN
• Erfarenhet av att genomföra workshops, risk- och rotorsaksanalyser och processkartläggningar
• Erfarenheter på strategisk nivå från planering och utveckling av verksamheter och förmåga att översätta detta till konkreta handlingsplaner
• Vana av att ta fram och presentera beslutsunderlag för ledningsgrupper och beslutsfattare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9676226