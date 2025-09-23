Kvalificerad samordnare med inriktning integration
2025-09-23
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragunda kommun, Enheten AMI/Socialpykiatri i Ragunda
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Kvalificerad samordnare på AMI med placeringsort i Hammarstrand!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Kvalificerad samordnare inriktning integration, AMI
På enheten arbetar en härlig och engagerad grupp. Vi erbjuder dig en plats i en spännande och utvecklande verksamhet.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken roll du har, men målet är detsamma vi ska stötta människor!
Vårt arbete handlar om att hjälpa individer tillbaka till gemenskap, vägen tillbaka kan se olika ut.
På den här arbetsplatsen jobbar vi med förebyggande arbete, stödåtgärder när individer har behov av det och mycket mer.
Vi utvärderar löpande vårt arbetssätt för att hela tiden kunna vara till största nytta för dom som mest behöver oss.
En av våra kollegor ska efter lång och trogen tjänst gå i pension, ta chansen och bli en av oss!
Att arbeta som Kvalificerad samordnare hos oss innebär följande:
• Att ge individer en god och effektiv integrering i det svenska samhället och arbetslivet.
• Ett riktat arbete mot personens egen utveckling och mot egen försörjning.
• Vägleda och följa upp nyanländas etablering, ge praktisk hjälp i samband med mottagande och bosättning.
• Samt ge råd och stöd och samverka med andra myndigheter så som socialtjänst, arbetsförmedling, skola och vuxenutbildning.
Specifikt innebär arbete som Kvalificerad samordnare följande:
• Ta emot flyktingar som är anvisade till vår kommun, praktiskt innebär det att möta upp vid tågstation eller flygplats.
• Hjälpa till inledningsvis att ordna med allt som rör bostaden, dvs möblera mm.
• Återsöka pengar från migrationsverket.
• Vara behjälplig / leda olika typer av projekt som enheten driver för att utveckla integrationen samt stärka nyanlända individer.
• Delta i drop in (ett forum där människor i behov av enklare vägledning kan söka sig).
• Nära samarbete med enhetens arbetsmarknadskonsulent
I rollen ingår även att skapa samarbeten för att göra det enklare för individen att leta kunskap och få resurser för att bli självgående. Vara ledet till samhället och stötta med vägledning, samt ge kunskap som gynnar alla parter. Det är av stor vikt att du som söker denna tjänst kan skilja på privat och professionell.
Vi ser fram emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är Socionom, beteendevetare eller har annan typ av högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
B körkort är ett krav för tjänsten.
Du ska kunna behärska olika system såsom teams, outlook samt andra dokumentationssystem.
Du ska ha mycket god förmåga att formulera dig i skrift.
Det är meriterande om du kan prata flera språk.
Det är meriterande om du tidigare arbetat på eller nära arbetsförmedlingen eller migrationsverket och där igenom har förståelse för hur processer och sammanhang hänger ihop.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
Inför rekryteringsarbetet har Ragunda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
