Kursledare keramik kvällar/helger

Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Om rollen
Vi söker nu en engagerad och kreativ kursledare i keramik till Medborgarskolan i Västerås.
Som kursledare hos oss får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet, vägleda deltagare i deras skapande och bidra till att utveckla våra kreativa mötesplatser. Du inspirerar, uppmuntrar och stöttar deltagarna i deras konstnärliga process - oavsett om de är nybörjare eller har tidigare erfarenhet. Uppdraget är förlagt till kvällar och helger och passar dig som vill kombinera ditt intresse för keramik med ett meningsfullt och utvecklande uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra keramikkurser för vuxna och barn (nybörjare och ev. fortsättningsgrupper).
• Ge handledning i olika tekniker, t.ex. drejning, kavling, tummning mm.
• Skapa en inkluderande och inspirerande lärandemiljö.
• Samarbeta med verksamhetsutvecklare kring kursupplägg och schemaläggning.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i keramik och praktisk erfarenhet av olika tekniker.
• Pedagogisk förmåga och intresse av att lära ut.
• Tidigare erfarenhet av att hålla kurser/gruppverksamhet är meriterande men inget krav.
• Flexibilitet, ansvarskänsla och en positiv inställning.
Vad vi erbjuder
• Ett meningsfullt uppdrag där du får dela med dig av din passion.
• Arvodering per studietimme.
• Flexibla tider, du leder kurser när det passar dig.
• Stöd, material och handledning från våra verksamhetsutvecklare.
• Möjligheten att bli en del av Medborgarskolans stora nätverk av kursledare och kreatörer. Ersättning
