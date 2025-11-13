Kursledare/cirkelledare i Dans

2025-11-13


Cirkelledare i Dans sökes
Folkuniversitetets kursverksamhet erbjuder kurser och föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kreativt skapande, skrivande, hälsa och hållbar utveckling. En stor del av vår verksamhet består av studiecirklar och kulturarrangemang. Vi söker nu en cirkelledare i Dans.
Är förnyelse och viljan att pröva nya vägar viktigt för dig? Det är det för oss också. Välkommen till Folkuniversitetet - ett oberoende studieförbund med en stark koppling till universiteten.
Om tjänstenFolkuniversitetets kursverksamhet erbjuder dag- och kvällskurser. Vi har ett brett dansutbud som riktar sig till både nybörjare och mer erfarna deltagare, från barn och unga till vuxna. Våra kurser inkluderar olika dansstilar såsom jazz, street, barndans, contemporary, balett, commercial, showjazz, pardans med mera. Undervisningen sker i vår fina danssal i Kristianstad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra danslektioner utifrån kursplan och målgrupp


Inspirera och motivera deltagare på olika nivåer


Anpassa undervisningen efter gruppens behov och förutsättningar


Bidra till en trygg, inkluderande och kreativ lärandemiljö

Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har goda danskunskaper och en passion för att dela med dig av din kunskap. Du har erfarenhet av att leda dansgrupper eller undervisning inom dans. Det är meriterande om du har utbildning inom dans eller pedagogik och om du har arbetat med vuxenutbildning eller studiecirklar tidigare. Vi värdesätter också ett intresse för kultur och människors utveckling.
Kvalifikationer
Pedagogisk förståelse eller erfarenhet av att undervisa/leda grupper


Dokumenterad erfarenhet inom dans, t.ex. dansutbildning eller arbetslivserfarenhet


Förmåga att individanpassa undervisningen


God samarbetsförmåga och eget driv

Meriterande
Erfarenhet av att undervisa/leda grupper i olika åldrar


Du har danspedagogisk utbildning eller likvärdig kompetens


Du har arbetat i studieförbund eller annan liknande verksamhet

Om anställningen
Anställningsform: Objektanställning/timmanställning


Period: Höstterminen 2025, med möjlighet till förlängning


Omfattning: Varierande, främst kvällstid (kan även förekomma dagtid beroende på kurs)


Tillträde: Enligt överenskommelse


Placeringsort: Kristianstad

För ytterligare information och frågor
Alicia Hedman
Verksamhetskoordinator
Telefon: 035-10 69 00
E-postadress: alicia.hedman@folkuniversitetet.se
Vill du inspirera människor genom rörelse och rytm? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Enligt ingångslön för CL

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten, http://folkuniversitetet.se/

Arbetsplats
Folkuniversitetet

Kontakt
Alicia Hedman
alicia.hedman@folkuniversitetet.se

Jobbnummer
9604283

