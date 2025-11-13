Kursledare/cirkelledare i Dans
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Helsingborg
Cirkelledare i Dans sökes
Folkuniversitetets kursverksamhet erbjuder kurser och föreläsningar inom områden som språk, ekonomi, kreativt skapande, skrivande, hälsa och hållbar utveckling. En stor del av vår verksamhet består av studiecirklar och kulturarrangemang. Vi söker nu en cirkelledare i Dans.
Är förnyelse och viljan att pröva nya vägar viktigt för dig? Det är det för oss också. Välkommen till Folkuniversitetet - ett oberoende studieförbund med en stark koppling till universiteten.
Om tjänstenFolkuniversitetets kursverksamhet erbjuder dag- och kvällskurser. Vi har ett brett dansutbud som riktar sig till både nybörjare och mer erfarna deltagare, från barn och unga till vuxna. Våra kurser inkluderar olika dansstilar såsom jazz, street, barndans, contemporary, balett, commercial, showjazz, pardans med mera. Undervisningen sker i vår fina danssal i Kristianstad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra danslektioner utifrån kursplan och målgrupp
Inspirera och motivera deltagare på olika nivåer
Anpassa undervisningen efter gruppens behov och förutsättningar
Bidra till en trygg, inkluderande och kreativ lärandemiljö
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har goda danskunskaper och en passion för att dela med dig av din kunskap. Du har erfarenhet av att leda dansgrupper eller undervisning inom dans. Det är meriterande om du har utbildning inom dans eller pedagogik och om du har arbetat med vuxenutbildning eller studiecirklar tidigare. Vi värdesätter också ett intresse för kultur och människors utveckling.
Kvalifikationer
Pedagogisk förståelse eller erfarenhet av att undervisa/leda grupper
Dokumenterad erfarenhet inom dans, t.ex. dansutbildning eller arbetslivserfarenhet
Förmåga att individanpassa undervisningen
God samarbetsförmåga och eget driv
Meriterande
Erfarenhet av att undervisa/leda grupper i olika åldrar
Du har danspedagogisk utbildning eller likvärdig kompetens
Du har arbetat i studieförbund eller annan liknande verksamhet
Om anställningen
Anställningsform: Objektanställning/timmanställning
Period: Höstterminen 2025, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Varierande, främst kvällstid (kan även förekomma dagtid beroende på kurs)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Kristianstad
För ytterligare information och frågor
Alicia Hedman
Verksamhetskoordinator
Telefon: 035-10 69 00
E-postadress: alicia.hedman@folkuniversitetet.se
Vill du inspirera människor genom rörelse och rytm? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Enligt ingångslön för CL Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Alicia Hedman alicia.hedman@folkuniversitetet.se Jobbnummer
9604283