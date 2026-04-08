Kurator
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Borås Visa alla kuratorjobb i Borås
2026-04-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Publiceringsdatum2026-04-08Om företaget
Utväg Södra Älvsborg är en myndighetssamverkan som arbetar med våld i nära relationer. Verksamheten har Västra Götalandsregionen som huvudman och finansieras till hälften av kommunerna i Södra Älvsborg. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, för personer som utövar eller har utövat våld samt för barn och unga som upplevt våld i nära relationer. Vi genomför också utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för samverkande myndigheter och andra aktörer som vill öka sin kunskap om våld i nära relation. Mottagningen ligger i centrala Borås och upptagningsområdet omfattar samtliga tio kommuner i Södra Älvsborg. Här arbetar det sex kuratorer. Mer information finns på www.vgregion.se/utvag
Om arbetet
Som kurator kommer du främst att möta barn och ungdomar samt deras föräldrar, men också ha behandlande samtal med våldsutsatta vuxna och vid behov arbeta som gruppledare. Arbetet innebär till stor del samtal med personer som lever i, eller har erfarenhet av, våld i nära relation. I rollen ingår även rådgivning och konsultation inom området, samverkan med kollegor och andra samhällsaktörer samt medverkan i utvecklings- och utbildningsarbete. Arbetet är varierat och omfattar även telefonrådgivning. Vidare kommer du även att medverka i Utvägs utbildningsverksamhet genom att föreläsa och utbilda om våld i nära relationer internt och externt, samt bidra i det löpande metodutvecklingsarbetet, till exempel genom omvärldsbevakning.
Som kurator på Utväg blir du en del av en kompetent och erfaren arbetsgrupp med goda möjligheter till både teoretisk och praktisk kompetensutveckling inom våld i nära relationer. Som ny medarbetare får du ett gott introduktionsstöd, med tydliga strukturer för handledning, reflektion och långsiktig hållbarhet i arbetet. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, men viss arbetstidsförskjutning kan förekomma i samband med gruppverksamhet. Du erbjuds kontinuerlig handledning.
Om dig
Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av kliniskt arbete med barn och ungdomar. Du har goda kunskaper om våld i nära relationer och är van att möta barn och unga i utsatta situationer. Det är önskvärt att du har grundutbildning i psykoterapi (steg 1) och meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Vi ser gärna att du har en vilja att driva utvecklingsarbetet med ett tydligt barnperspektiv och är bekväm med att utbilda, föreläsa och samverka med andra myndigheter och aktörer.
Som person söker vi dig som är ansvarstagande, initiativrik, flexibel och har god samarbetsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ekenäsgatan 15 (visa karta
)
504 55 BORÅS Arbetsplats
Borås Kontakt
Git Olofsson, Akademikerförbundet SSR 072-2063558 Jobbnummer
9842506