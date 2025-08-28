Kundtjänstmedarbetare till PreZero
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-08-28
Är du en serviceinriktad och kommunikativ person som trivs med att hjälpa kunder och lösa problem? Har du dessutom möjlighet att starta omgående? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Hos PreZero får du möjligheten att arbeta i en samhällsviktig verksamhet, i ett engagerat team och med tydliga rutiner. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Det här är ett heltidsuppdrag med start omgående där du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos PreZero. Uppdraget sträcker sig till slutet av oktober, med god möjlighet till ytterligare förlängning.Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns de på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
PreZero ser på mångfald som en av deras största styrkor och de strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare hos PreZero arbetar du nära företagets kunder och säkerställer hög service genom professionell hantering av inkommande ärenden. Du kommer att vara en kontaktpunkt för kunder via både telefon och mejl, där du hanterar frågor, beställningar och uppföljningar kopplade till företagets tjänster. Du får en gedigen introduktion på plats och arbetar tillsammans med ett engagerat team. Arbetstiderna är förlagda till kontorstid, måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Besvara inkommande samtal och mejl från kunder gällande frågor om företagets tjänster
Lägga upp nya kundorder i systemet samt säkerställa att informationen är korrekt
Följa upp utförda tjänster och säkerställa att kunden är nöjd
Registrera tilläggstjänster för befintliga kunder utifrån inkommande ärenden
Samarbeta med kollegor i kundtjänst och andra avdelningar för att säkerställa god service
Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till orderregistrering och kundinformation
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad och godkänd gymnasieexamen
Erfarenhet av att arbeta inom kundtjänst eller annan serviceinriktad roll
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som i skrift
För att trivas och lyckas i rollen som kundtjänstmedarbetare hos PreZero är du en serviceinriktad och kommunikativ person som brinner för att hjälpa andra. Du bemöter varje kund med ett trevligt och professionellt förhållningssätt, samtidigt som du har förmågan att lyssna in, förstå och snabbt sätta dig in i kundens behov. Med empati, tålamod och en lösningsorienterad inställning skapar du trygga och effektiva kundmöten - både via telefon och mejl.
Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt, vilket är särskilt viktigt när du hanterar flera ärenden och detaljerad information. Du har lätt för att ta till dig rutiner och processer, och ser till att varje uppgift blir korrekt utförd. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i teamet och stöttar kollegor när det behövs.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Jessie Borglund jessie.borglund@bravura.se 0721464416 Jobbnummer
9481166